Ça ne marchera jamais pour Ousmane Dembélé ! Pour aller loin dans l'Euro, la France doit écarter son ailier

Ousmane Dembélé pourrait être écarté pour le match de lundi contre la Belgique et il ne pourra pas se plaindre s'il se retrouve sur le banc.

Ousmane Dembélé est l'une des grosses déceptions tricolores depuis l'entame de l'Euro. Ses coéquipiers ne cessent de voler à son secours en vantant son travail. Mais, force est de reconnaitre qu'en raison de ses nombreuses prestations erratiques, il est désormais difficilement bien défendable.

Aurélien Tchouaméni a bien essayé d'aller à contre-courtant et louer son partenaire, sauf que ses paroles étaient difficilement entendables. "Tout va bien, c'est un joueur exceptionnel", a déclaré le milieu de terrain à la presse après le terne 0-0 contre les Pays-Bas. "Ousmane est très important dans notre système. On sait que ce type de joueur accomplit beaucoup de choses et qu'il va peut-être rater des choses, c'est normal".

Cette dernière partie est indéniablement vraie. Dembélé a réussi à banaliser le fait qu'il est un joueur qui gaspille trop. L'inefficacité fait désormais partie intégrante de son jeu.