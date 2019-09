France-Albanie : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

L'équipe de France affronte l'Albanie ce samedi. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur le prochain match des Bleus.

Après avoir perdu début juin en Turquie (0-2), l'équipe de va devoir réagir samedi contre l'Albanie au Stade de France, dans le cadre des qualifications pour l' . Les Bleus sont toujours en tête après quatre journées, mais comptent le même nombre de points que la et l' (9 points). L'Albanie arrive derrière, à la quatrième place, avec 6 points, et devance la Moldavie et Andorre, que les Champions du monde affronteront mardi (20h45).

Match France-Albanie Date Samedi 7 septembre 2019 Coup d'envoi 20h45

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En France, le match France-Albanie est diffusé en exclusivité sur la chaîne TF1.

Chaîne TV Streaming TF1 MyTF1

Les joueurs disponibles et la compo probable

Position La sélection tricolore Gardiens Alphonse Areola, Hugo Lloris, Mike Maignan Défenseurs Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Kurt Zouma Milieux Mattéo Guendouzi, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso Attaquants Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Nabil Fékir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Ikoné, Thomas Lemar

La compo probable de l'équipe de France :

5 stats à connaître (avec Opta)

- La France n’a perdu qu’une seule de ses 7 rencontres face à l’Albanie (5 victoires, 1 nul), c’était le 13 juin 2015 en amical à Elbasan (0-1).

- Olivier Giroud a marqué 3 buts lors de ses 4 dernières titularisations en équipe de France, après n’en avoir inscrit qu’un seul lors de ses 12 précédentes.

- Antoine Griezmann est auteur de 2 des 3 derniers buts de l’équipe de France contre l’Albanie. Il est impliqué sur 9 buts lors de ses 8 derniers matches avec les Bleus (5 buts, 4 passes décisives).

- Les 21 derniers buts de l’équipe de France ont été inscrits dans la surface, le dernier buteur de l’Equipe de France depuis l’extérieur de la surface étant Kylian Mbappé le 15 juillet 2018 en finale de la Coupe du Monde contre la .

- La France a préservé sa cage inviolée lors de ses 3 derniers matches à domicile ( , Islande et ), une 1ère sur ses terres depuis octobre 2013–mai 2014 (5).