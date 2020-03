Forlan encourage Cavani à rejoindre Boca Juniors

Diego Forlan a invité son compatriote Edinson Cavani à signer en faveur de l’équipe argentine de Boca Juniors.

Edinson Cavani devrait normalement quitter le PSG à l'expiration de son contrat actuel, en juin prochain. Parmi les destinations qui pourraient s’offrir à lui il y a Bueinos Aires et le club de Boca Juniors.

Un certain Diego Forlan pense que Boca serait l’option idéale pour un compatriote, comme il l'a déclaré à Radio AM 1030: " Edinson Cavani stimulerait vraiment Boca Juniors car c’est un joueur de haut niveau. » Pour rappel, il y a deux mois, il l'avait invité à répondre favorablement à l'appel de l'Atlético.

L’ex-star de la Celeste encourage El Matador à faire les sacrifices nécessaires qu’il faut pour découvrir les Xeneizes et la très belle atmosphère de la Bombonera : « De toute évidence, en termes de salaires, cela ne ressemblerait en rien à ce qu'il gagne en Europe en ce moment. Cependant, si Edi considère les facteurs sportifs et non financiers, il pourrait y voir un grand défi. »