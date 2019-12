Edinson Cavani à l’Atlético, l'idée enchante Diego Forlan

L’ancien buteur uruguayen, Diego Forlan, pense qu’Edinson Cavani effectuerait un très bon choix en quittant le PSG pour l’Atlético Madrid.

Ecarté au PSG, où il est réduit au rang de faire-valoir depuis l'entame de la saison en cours, Edinson Cavani est pressenti depuis quelques jours pour rallier l'Espagne et la formation de l'Atlético Madrid. La rumeur d'un engagement à venir avec les Matelassiers ne cesse d'enfler, même si la priorité d'El Matador serait d'aller au bout de son contrat avec les champions de France.

Si Cavani venait effectivement à faire ses valises et signer en faveur du club madrilène cela ravirait les supporters rojiblancos mais aussi un de ses compatriotes. Diego Forlan, qui a connu un brillant passage du côté de Vicente Calderon, estime qu'il s'agirait d'un mariage parfait. Le nouveau coach de Penarol parle même du rebond idéal pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG. "Ce serait spectaculaire et une très une belle signature pour l'Atlético, a-t-il confié dans un entretien à Marca. Ce serait très bien pour le club mais aussi pour Edinson. Ce serait une remarquable association, très intéressante pour le présent mais aussi pour le futur".

Forlan : "Avec Cavani, l'Atlético peut remplir ses objectifs"

Forlan, qui avait remporté son Soulier d'Or européen en portant les couleurs de l'Atlético, invite les responsables de son ancien club à ne surtout pas rater l'occasion qui se présente à eux. Il a la certitude que l'Atlético pourrait viser les objectifs les plus elevés en comptant Cavani dans ses rangs. "Je pense qu'avec son incorporation, l'Atleti ferait un pas de plus pour les défis qu'il se fixe cette saison et peut aussi viser haut pour campagnes suivantes", a enchéri la légende uruguayenne.

Avec un tel discours, et si d'aventure il était actuellement en pleine refléxion, Cavani a de quoi être séduit par la perspective de rallier le Wanda Metropilitano. Découvrir un troisième grand championnat européen, retrouver du temps et pouvoir marquer l'histoire d''un nouveau club de renom, voilà plein de motifs pour l'inciter à écourter son séjour dans la capitale française. Et force est de reconnaitre qu'il a de moins en moins de raisons d'opter pour la solution contraire.