Football : l'ancien judoka, Jalal Benalla, lance l'agence de management sportif "Kingsport Agency"

Après de belles réussites sur le marché des transferts, l'ex-judoka lance sa propre agence dans le monde du football.

Il existe entre le monde du judo et du football, quelques passerelles insoupçonnées. Un ancien espoir passé par les équipes de France de la discipline et l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) - il avait effectué la préparation des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 - a choisi depuis plusieurs années d'emprunter l'une d'elles pour s'implanter dans le monde du ballon rond et y conseiller quelques footballeurs.

En plus d'avoir permis à Angers de faire de belles affaires avec les ventes de Jeff Reine-Adélaïde (35 millions d'euros à Lyon), Mohamed-Ali Cho (15 M€ à la Real Sociedad) et Bilal Brahimi (8M€ à Nice), Jalal Benalla a également accompagné Dayot Upamecano lors la signature de son premier contrat professionnel avec le RB Salzbourg.

Prochainement, celui qui est devenu conseiller sportif affilié à la fédération anglaise va lancer sa propre agence de management sportif basé sur un modèle anglo-saxon, c'est-à-dire à 360 degrés. Elle comportera notamment des services juridique, communication et médical. Un dernier point sur lequel Benalla attache une importance particulière après ces années passées à l'Insep.