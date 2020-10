Font veut faire revenir Guardiola et Messi au Barça

L'homme qui veut prendre la place de Bartomeu au poste de président du Barça a pour ambition de bâtir un projet en s'entourant des légendes du club.

Le candidat à la présidentielle de Barcelone, Victor Font, veut organiser des retrouvailles entre Pep Guardiola et Lionel Messi au Camp Nou.

Une nouvelle ère est sur le point de s'ouvrir au Camp Nou à la suite de la démission du président du club Josep Maria Bartomeu. L'homme de 57 ans a démissionné avec l'ensemble du conseil d'administration sous la menace d'un vote de défiance en novembre. La position de Bartomeu était devenue de plus en plus instable au cours des dernières années, après qu'il ait porté le blâme pour les échecs sportifs et les difficultés financières du club ces derniers mois.

Une défaite 8-2 contre le en quarts de finale de la la saison dernière a vu la situation atteindre son point d'ébullition et a déclenché une refonte majeure de l'équipe avec plusieurs stars seniors quittant le club durant le précédent mercato. Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Luis Suarez, Nelson Semedo et Arthur ont tous filé sous d'autres cieux et Messi était sur le point d'en faire de même après avoir soumis une requête de transfert. L'Argentin a finalement choisi de rester au Camp Nou pour éviter un éventuel litige juridique, après avoir été fortement pressenti pour rallier et retrouver son ancien coach, Pep Guardiola.

Font, qui est actuellement le favori pour remplacer Bartomeu comme patron des Blaugrana, pense que le retour de l'ancien coach de l'équipe aiderait à mobiliser et redonner de l'espoir à tout le monde. L'homme d'affaires espagnol aimerait également voir revenir des légendes de clubs telles que Xavi, Andres Iniesta et Carlos Puyol, comme il l'a déclaré à Sky Sports: "Remplacer la meilleure génération que le monde du football ait jamais vue, ce que je crois avoir eu au cours de la dernière décennie est un grand défi, en particulier à une époque où la concurrence est intense et où de nombreux clubs appartiennent à des propriétaires très puissants. Barcelone a également besoin d'un investissement important pour reconstruire le stade et le tout dans un monde qui a été frappé par l'une des pires crises de tous les temps [coronavirus]. Il est clair que nous avons besoin d'un plan très solide pour relever ces défis et c'est ce que nous faisons ces dernières années."

"Messi a juste besoin d'être dans un club compétitif"

Font a poursuivi en insistant sur le fait qu'il est impératif de faire appel à ceux qui ont écrit l'histoire du club, et qui partagent tous l'ADN du Barça. "Nous avons l'intention de construire un projet très fort et compétitif et nous sommes très chanceux au Barca d'avoir hérité d'un style de jeu que Johan Cruyff a inculqué dans toute l'organisation, et la plupart des meilleurs professionnels qui connaissent ce style sont également des fans et qui adorent le club, comme Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol. Ce sont toutes des légendes qui aiment Barcelone mais qui ne travaillent pas pour le Barça aujourd'hui - nous devons les ramener pour nous assurer que nous aurons un projet très compétitif."

Pour ce qui est du défi qui consiste à prolonger Messi, Font se dit aussi très optimiste. "La seule chose dont Messi a besoin est de savoir qu'il fait partie d'un projet compétitif qui aspire à remporter la prochaine Ligue des champions. Nous ne doutons pas que si nous avons fondamentalement l'honneur de prendre la tête de Barcelone, nous pourrons y parvenir [ de garder Messi", a-t-il souligné.