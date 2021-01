Font : "Messi veut terminer sa carrière au Barca, Xavi aidera à ça"

L’un des principaux candidats pour devenir le prochain président des Blaugrana reste convaincu que la star argentine peut être conservée au Camp Nou.

Lionel Messi "veut terminer sa carrière sportive à Barcelone", affirme Victor Font, avec le candidat à la présidence du Camp Nou confiant qu'un retour en Catalogne pour Xavi qui aiderait à convaincre le numéro dix argentin de rester dans son club formateur. La bataille pour le pouvoir chez un poids lourd de la continue de faire rage, avec des élections toujours prévues pour le 24 janvier, qui désormais va se jouer entre trois hommes.

Victor Font espère créer la surprise lors de ce vote et empêcher Joan Laporta, grand favori, de redevenir président du pour la deuxième fois. Quiconque sortira victorieux aura à affronter un certain nombre de problèmes après son entrée en fonction, l'avenir du capitaine du club, Lionel Messi, en fin de contrat dans moins de six mois, restant la préoccupation la plus pressante au sein du FC Barcelone.

Le sextuple Ballon d'Or va devoir signer un nouveau contrat s'il désire rester au FC Barcelone et, après avoir fait un effort pour renoncer à son départ à l'été 2020, rejoindra le pool des joueurs libres à la fin de la saison. Lionel Messi a promis de ne faire aucune déclaration sur son avenir et ne négocier avec aucun club jusqu'à la fin de la campagne actuelle, alors que le Sud-Américain a diffusé son bonheur de jouer sous les ordres de Ronald Koeman.

"Je ne sais pas de quoi parlent Xavi et Messi"

Victor Font pense qu'un autre changement sur le banc de touche donnerait au joueur de 33 ans encore plus de raisons de rester, son plan étant de ramener la légende du club Xavi, qui a joué la totalité de sa carrière en Europe sous les couleurs du club catalan, à ses racines alors qu'il entraîne actuellement le club qatari d'Al Sadd. "Messi l'a expliqué, il veut idéalement rester ici et terminer sa carrière sportive au Barca", a déclaré Font à Mundo Deportivo.

"Avant l'été, quand il y avait une grande frustration, il avait toujours dit que la condition la plus importante pour lui était d'avoir un projet gagnant et compétitif. Nous avons un projet gagnant et compétitif, avec des gens comme Xavi. Cette relation entre Xavi et Messi existe, je pense que c'est l'une des principales raisons et garantit que Messi se sentira très à l'aise avec notre projet et nous aurons de nombreuses options pour continuer", a ajouté le candidat à la présidence du Barça.

Ayant été en contact régulier avec Xavi, Victor Font a été interrogé sur le point de savoir si le champion du monde 2010 avait discuté de ses projets avec Messi : "Je ne sais pas de quoi ils parlent, je sais qu'ils sont en contact parce qu'ils ont une relation, mais je ne sais pas dans quelle mesure ni les détails de ce dont ils parlent". Messi est libre de parler avec des prétendants en dehors d' avec une autre fenêtre de transfert maintenant ouverte, mais il fait attendre et le alors qu'il réfléchit à ses options.