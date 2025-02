Florian Thauvin au cœur d’un imbroglio lors de Lecce - Udinese

Lors du match entre Lecce et Udinese, Florian Thauvin s'est retrouvé au centre d'une scène inhabituelle à cause d'un coéquipier trop égoïste.

Le match de Serie A entre Lecce et Udinese a été marqué ce vendredi par un incident surprenant impliquant l’international français Florian Thauvin. À la 32e minute, après l’obtention d’un penalty en faveur d’Udinese, une dispute a éclaté concernant le choix du tireur. Bien que Thauvin soit le tireur désigné, son coéquipier Lorenzo Lucca a insisté pour prendre le tir, ignorant les consignes et les rappels du Français ainsi que des autres joueurs.

Intervention arbitrale et conséquences immédiates

Face à cette situation tendue, l’arbitre a même dû intervenir pour rétablir l’ordre. Lucca, refusant de céder, a écopé d’un carton jaune pour son comportement. Il a néanmoins exécuté le penalty avec succès, inscrivant le seul but de la rencontre. Cependant, son attitude a provoqué une réaction froide de ses coéquipiers : aucune célébration collective n’a suivi le but, illustrant le malaise au sein de l’équipe. Immédiatement après le but, l’entraîneur d’Udinese a décidé de remplacer Lucca, manifestant son désaccord avec l’attitude de son joueur. La poignée de main glaciale entre Lucca et son coach lors de sa sortie du terrain a souligné le désaveu de ce dernier.

Thauvin : des réminiscences marseillaises

Pour Florian Thauvin, cette situation rappelle étrangement certaines tensions vécues lors de son passage à l’Olympique de Marseille, où des différends avec des coéquipiers tels que Mathieu Valbuena ou Dimitri Payet avaient déjà émaillé son parcours. Il semble que, même en Italie, le Français ne soit pas à l’abri de ce type de conflits internes.

Une saison globalement positive

Malgré cet épisode, Thauvin peut se montrer satisfait de sa saison avec Udinese. Le club se positionne actuellement à la 10e place du classement, et l'ex-Olympien affiche des statistiques honorables avec 6 buts et 3 passes décisives en 23 rencontres de Serie A. Ces performances témoignent de son intégration réussie dans le championnat italien et de son apport significatif à son équipe.

En somme, bien que des tensions ponctuelles puissent surgir, le champion du monde 2018 continue de démontrer son talent sur les terrains italiens, contribuant activement aux résultats positifs de l’Udinese cette saison.