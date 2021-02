Florenzi, Pélissier et les réactions après Lorient - PSG (3-2)

Le PSG a connu son tout premier revers de la saison sur le terrain de Lorient. Un faux-pas que les Franciliens veulent effacer au plus vite.

Paris est tombé de haut ce dimanche lors de son déplacement à Lorient. Comme c’était souvent le cas au temps de Colony Capital, les joueurs de la capitale se sont faits surprendre par de vaillants Merlus. Au coup de sifflet final, ils ont admis qu’ils n’ont pas été à la hauteur des attentes. Ils se sont remis en question, mais sans dramatiser. Quant à leurs opposants du jour, ils ont savouré comme il se doit ce succès de prestige.

Alessandro Florenzi (défenseur du PSG sur Téléfoot ) : « On avait mal commencé. Au PSG, on doit avoir un minimum d’exigence, ce n’est pas celui d’aujourd’hui et c’est pour cela que l’on a perdu. Des conséquences sur la saison ? Je ne crois pas. Nous avons une grande équipe. Cela peut arriver une fois, mais cela ne doit plus arriver. »

Laurent Abergel (milieu de terrain de Lorient) : "Ce sont deux victoires très importantes pour nous (contre Dijon et le PSG). C'est très important pour la confiance et le moral. On ne va pas s'enflammer mais on est très contents. On a bataillé, on s'est accrochés. On a essayé d'être bien compact. On a été solidaires, on a essayé de ressortir le ballon correctement, d'être bons défensivement et on a été efficaces devant. Le but de Moffi à la 91e ? C'est magique. Quand c'est contre le PSG, c'est encore plus fou. Pour un Marsellais comme moi, le premier rêve c'est peut-être de jouer à l'OM et le deuxième de battre le PSG. Je le prends avec beaucoup de bonheur et d'émotion."

Christophe Pélissier (entraineur de Lorient) : "C'est beaucoup de fierté par rapport à la prestation des joueurs. Dans la préparation du match, on n'avait pratiquement pas parlé de Paris, on avait la volonté de montrer nos qualités. On marque trois buts dans le jeu. C'est important que les joueurs aient cru à notre discours. Je suis très fier de mes joueurs. Ce groupe répond tant sur le plan humain que footballistique et c'est une très grosse arme pour la deuxième partie de saison. (...) Je sais que beaucoup vont dire que Paris n'a pas fait son match, mais il faut souligner le gros match de Lorient aujourd'hui. Sur ce qu'on avait préparé, c'est du 10 sur 10."