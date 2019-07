Real Madrid - Florentino Pérez se rendra à Montréal lundi ... pour parler de transferts avec Zidane

Le président devrait rejoindre la concentration d'avant-saison du Real Madrid, mais Zidane a dû rentrer en Espagne pour "raisons personnelles".

La concentration du à Montréal a connu un vendredi particulier. Et Zinedine Zidane a dû quitter la pré-saison au pour des raisons personelles. Une nouvelle totalement inattendue qui bouleverse inévitablement les plans de cette phase de préparation. Cependant, le technicien est la pierre angulaire de la concentration merengue à Montréal. Maintenant, et bien que Zidane soit censé revenir à un moment donné, il est possible d’improviser pour minimiser autant que possible les inconvénients.



Pour le moment, sans aller plus loin, David Bettoni sera chargé de diriger les entraînements à Montréal. Ce que l'on ignore, c'est s'il y aura un changement de plan concernant le voyage de Florentino Pérez au Canada. Le président n’a pas pu se déplacer mardi avec l’essentiel de l’expédition Merengue pour résoudre diverses choses qui le retenaient à Madrid, selon nos informations mais il avait prévu de venir à Montréal ce lundi.



La présence de Florentino Pérez au stade pré-saison est déjà une tradition bien établie ces dernières années. Le président aime rendre visite à ses joueurs au début du parcours pour s’occuper d’eux, en particulier les nouveaux. Par exemple, cette saison sera assez symbolique en plus de la réunion publique avec Sergio Ramos après le chapitre de son possible transfert en .



De même, c’est le moment idéal pour finalement parler des derniers mouvements du marché des transferts avec un coach et son staff en personne.