Florentino Pérez : « On a perdu beaucoup de légendes »

Le Real Madrid a vu l’été plusieurs de ses cadres quitter le navire. L’équipe ne ressemble plus beaucoup à celle qui avait conquis l’Europe en 2018. Une différence dont Florentino Pérez, le président du club, a parfaitement conscience.

Lors de l'assemblée générale du club, Florentino a admis que des joueurs très importants sont partis et qu’il est difficile de les remplacer. "Il y a déjà l’un des plus grands mythes de notre histoire, (Zinédine) Zidane, qui est parti. Avec lui comme entraineur, on a remporté onze titres. Il y a ensuite (Sergio) Ramos, notre éternel capitaine, le meilleur défenseur de l'histoire. L'homme de La Décima aussi. Il sera toujours l'un des grands emblèmes et légendes du club. Enfin, (Raphaël) Varane, qui a sans aucun doute laissé une empreinte difficile à effacer et qui a gagné l'admiration de tous ».

« Notre équipe a eu une nouvelle impulsion »

Tout en avouant qu’une page s’est tournée du côté de Bernabeu, Pérez se veut optimiste pour la suite, car convaincu que la nouvelle garde répondra aux attentes. « Nous prenons des mesures et une nouvelle impulsion de la part de l'équipe. Nous avons recruté l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, (Eduardo) Camavinga qui était convoité par plusieurs des meilleurs clubs d'Europe et qui est nommé pour le Golden Boy. De grands joueurs ont rejoint ceux qu’on avait cédé en prêt (Gareth) Bale, (Dani) Ceballos... Sept joueurs de l'effectif actuel ont participé au dernier Championnat d'Europe. Et quatre autres ont disputé la Copa América. Et trois étaient aux JO avec l'Espagne ».

Enfin, l’homme fort de la Casa Blanca a tenu à réitérer son estime envers les anciens de la maison : « Nous avons (Karim) Benzema et (Luka) Modric comme candidats au Ballon d'Or et notre gardien attend le trophée du meilleur portier de l’année. (Carlo) Ancelotti a gagné le respect de tous, cher Carlo, bienvenue chez toi. Il a remporté trois Ligue des Champions, le Decima et tous les championnats majeurs ».

Cette saison, le Real Madrid a très bien attaqué l’exercice. Après 13 journées de championnat et avec un match en moins, les Merengue sont leaders de la Liga. Et en Ligue des Champions, ils sont sur le point de valider leur qualification pour les 8es. Après une saison sans trophées, ils sont bien partis pour dépoussiérer leur palmarès.