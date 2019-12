Flick au Bayern jusqu’à la fin de la saison ?

Karl-Heinz Rummenigge, le président du directoire du Bayern, a suggéré que Flick pouvait être maintenu à son poste jusqu’à la fin de la saison.

Malgré la défaite essuyée samedi face au , Hans-Dieter Flick va très certainement continuer sa mission à la tête du jusqu’à l’issue de la campagne en cours. Après l’avoir déjà confirmé jusqu’à la fin de l’hiver, Karl-Heinz Rummenigge ne voit aucune raison pour laquelle il ne garderait pas le successeur de Niko Kovac plus longtemps. « Le plus important, c'est son plan, la qualité de jeu... et avec Hansi Flick, elle est bonne, a assuré l’ancien Ballon d’Or. Nous allons en discuter avec lui et éventuellement continuer après l'hiver. »

Contre Leverkusen, le Bayern s’est incliné alors qu’il a eu environ 75% de possession de balle. Une donnée que Rummenigge n’a pas manqué de relever non plus : « nous sommes contents de lui, on ressent beaucoup d'empathie et aussi une vision claire. Si nous jouons comme (contre Leverkusen), nous allons gagner tous nos prochains matches. Nous avons avec lui un entraîneur qui convient bien à l'équipe, c'est important. »

Avant ce faux-pas sur la scène domestique, le Bayern restait sur cinq succès d’affilée, 16 buts marqués et aucun encaissé. Le jeu des champions d’ a été complètement transfiguré. Les résultats sont « spectaculaires », mais il n’y a pas que ça. Rummenigge toujours : « Il y a aussi la conception impressionnante de l'entraînement et de la tactique. Il a aussi un très bon contact avec les joueurs et aussi un caractère sympathique ».