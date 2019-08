Fiorentina - Naples (3-4) - Ribéry et la Viola débutent par une défaite

Les premières minutes de Franck Ribéry en Serie A n'ont pas suffi à la Fiorentina pour échapper à la défaite contre Naples (3-4) ce samedi.

Le spectacle était au rendez-vous ce samedi à l'Estadio Artemio Franchi pour le premier match de la saison de la en . Une grande fête a été attendue, et elle a bien eu lieu. Le seul hic pour les Toscans, c'est qu'elle s'est mal terminée, avec ce revers rageant concédé au bout d'un âpre combat.

Tout était réuni pour qu'il y ait un beau match de football. Une belle arène, deux équipes joueuses, et aussi la présence de l'une des têtes de gondole du mercato italien. Le Français Franck Ribéry était de la partie. À peine débarqué dans sa nouvelle maison florentine, l'ancien bavarois a pris place sur le banc et a pu en fin de match disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

Ribéry privé d'un pénalty ?

Ribéry est entré à la 78e minute et il n'a pas pu empêcher la défaite des siens. Durant le peu de temps qu'il a passé sur le terrain, il a essayé, en compagnie notamment de l'autre rentrant Kevin-Prince Boateng, d'enclencher quelques offensives, mais sans réussite. A la 91e, il a même cru obtenir un pénalty, mais l'arbitre n'a pas bronché. L'arrière-garde napolitaine a fait front par ailleurs, et a été bien plus solide qu'elle ne l'a été avant son incorporation.

Avant que les tifosi de la Viola ne découvrent leur nouvelle coqueluche, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Dries Mertens (38e) a répondu à l'ouverture du score de Pulgar sur pénalty (9e), puis Milenkovic, côté florentin, a réagi au deuxième but des visiteurs signé Insigne sur pénalty (43e). a repris l'avantage au retour des vestiaires par Callejon (56e), avant que Boateng (65e) ne trouve la faille avec l'aide du poteau. La Fiorentina croyait alors tenir le nul, mais Insigne a sévi de nouveau pour inscrire le quatrième but des Partenopei.

Le score n'a ensuite pas évolué et c'est donc avec une défaite que Ribéry entame son aventure avec la Viola. Pas de quoi s'alarmer cependant, puisque perdre face au vice-champion d' n'est en rien un déshonneur. Et puis le Boulonnais et son équipe auront d'autres possibilités de se distinguer et essayer d'aller titiller les équipe de haut de tableau.