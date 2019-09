Fiorentina - Franck Ribéry "content" de ses débuts en Serie A

Titulaire et performant ce samedi face à la Juventus Turin (0-0), Franck Ribéry a affiché sa satisfaction au sortir de la rencontre.

"Je suis très motivé, j'ai toujours faim, j'ai signé deux ans pour apporter mon expérience, aider les jeunes, les faire grandir, amener quelque chose de nouveau. C'est un club qui a des ambitions, la volonté est d'être dans le haut de tableau, on va tout faire pour être dans le top 5 voire le top 3 même si c'est difficile car il y a de grandes équipes", avait déclaré Franck Ribéry, fraîchement arrivé à la , après ses débuts en face à .



Ce samedi, l'ancien joueur du et de l' était cette fois titulaire pour la réception de la Turin (0-0). Sous une chaleur importante, le Français a livré une prestation aboutie, faisant parler son expérience et sa technique sur plusieurs actions.

"Je suis content, c'est pour ça que je suis venu"

Au micro de la chaine Sky Sports, le principal intéressé a justement fait par de sa satisfaction au sortir de la rencontre. "Je suis content. Cela faisait presque trois mois que je n'avais pas joué en match et je ne suis arrivé qu'il y a trois semaines. Je suis content de travailler tous les jours pour retrouver mon niveau. Aujourd'hui j'ai joué une heure, c'est bien. Il faut continuer comme ça", a confié l'ancien international français.

"On a eu peu d'occasions, mais la Juve est une belle équipe et il faisait très chaud. La ville, les tifosi... Quand on voit un stade comme ça, ça me plaît. Je suis content, c'est pour ça que je suis venu", a ensuite ajouté Franck Ribéry, heureux sous ses nouvelles couleurs.

De son côté, son entraîneur Vincenzo Montella a lui aussi loué la prestation de son nouvel élément. "Même fatigué, il n'a pas accepté de rater une passe et de mettre l'équipe en difficulté. Alors il a fait ce dernier sprint. C'est l'orgueil du champion, celui que l'on doit tous suivre". Exemplaire.