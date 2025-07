Finances : le Barça plus que jamais dans le rouge

Barcelone fait face à un nouvel été difficile en matière de plafond salarial, son dernier « levier économique » ne devant pas être disponible avant la fin du mercato estival.

La raison en est le retard pris dans les travaux du Camp Nou, qui accusent déjà huit mois de retard sur le calendrier prévu.

En janvier, Barcelone a ratifié la location de 475 sièges VIP pour les 30 prochaines années à Fort Advisors et New Era Visionary Group. Cette transaction a rapporté 100 millions d'euros à ses comptes et a permis au club de respecter à nouveau la limite salariale de la Liga, lui permettant ainsi d'enregistrer des joueurs en utilisant 100 % de l'argent qu'il économise ou gagne. Cependant, en mars, les auditeurs Crowe ont retiré ces revenus de leur bilan, car le produit n'existe pas encore, et donc de leur limite salariale.

La semaine dernière, Barcelone a obtenu une licence événementielle de la part du conseil municipal de Barcelone, la première des deux dont il a besoin pour pouvoir jouer des matchs au Spotify Camp Nou. Cependant, Sport, MD et Marca rapportent tous que Barcelone a pratiquement abandonné tout espoir d'obtenir à temps la deuxième licence, qui permettrait la première entrée dans le stade. Le club a besoin que la licence lui soit délivrée cette semaine afin de pouvoir accueillir le trophée Joan Gamper le 10 août contre Côme, comme prévu.

L'article continue ci-dessous

Le club prendra une décision concernant le trophée Gamper vers la fin de cette semaine. Si le Camp Nou n'est pas disponible, il pourrait soit accueillir le match à l'Estadi Johan Cruyff (capacité de 6 000 places), soit annuler purement et simplement l'événement. Au départ, il espérait accueillir 60 000 supporters, puis 30 000, mais cela semble désormais presque impossible. Barcelone pense pouvoir accueillir son premier match à domicile de la saison le 14 septembre.

Si tel est le cas, cela aura un impact considérable sur les transferts de Barcelone. Les Blaugrana ont déjà signé Joan Garcia pour 25 millions d'euros cet été, mais n'ont pas encore pu l'enregistrer. Ils ont encore d'autres nouveaux contrats à enregistrer, dont celui de Wojciech Szczesny. Le renforcement de leur attaque est également une priorité cet été, mais un transfert majeur semble impossible sans que leur bail de 100 millions d'euros ne soit inclus dans leur limite salariale.

Une faille pour Barcelone ?

Sport poursuit en affirmant que Barcelone pense pouvoir contourner cette difficulté. Une fois les sièges VIP terminés, le club a l'impression qu'un certificat attestant de leur existence sera accepté par Crowe comme preuve de l'existence du produit, même s'il n'est pas encore opérationnel. Cela n'est toutefois pas encore confirmé.

Même si Barcelone parvient à faire accepter l'accord de 100 millions d'euros, cela coûtera du temps et des opportunités sur le marché au directeur sportif Deco jusqu'à ce qu'il puisse promettre l'enregistrement des nouvelles recrues. Au-delà de cela, les Blaugrana comptent toujours sur un nouvel accord de sponsoring et le départ de joueurs pour pouvoir réaliser des acquisitions plus importantes.