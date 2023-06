Finale la Ligue des champions : "à Istanbul, vous devez absolument assister à un match", conseille Patrick Vieira

Avant la finale où ses deux anciens clubs s'affrontent, l'ex-milieu des Bleus revient sur les sons et les ambiances qui ont marqué sa carrière.

De quel côté son coeur penchera ? Samedi soir, Patrick Vieira verra ses deux anciens clubs s'affronter en finale de la Ligue des champions. Passé par le club interiste (2006-2010) avant de terminer sa carrière chez les Citizens, le technicien en recherche d'un banc n'a pas donné son pronostic mais a livré ses souvenirs sur les sons qui ont marqué sa carrière de footballeur pour étude menée par Expedia Live, fournisseur officiel de l’UEFA Champions League.



"Au cours de mes différents voyages en Europe, les sons que j’ai entendus les jours de match ont rendu chacune de mes expériences inoubliables, quelle que soit la destination. Le football possède tellement de sons emblématiques qui créent cette ambiance si unique et inimitable. Quand je me rendais sur un stade rival et que j’entendais nos supporters chanter avec passion, c’était magique et j’en garde encore de beaux souvenirs, se remémore l'ancien milieu de l'équipe de France qui n'a pas oublié l'ambiance de Liverpool. Le stade le plus bruyant par lequel j’ai eu la chance de passer est Anfield car les sons et la passion qui émanaient des supporters étaient incroyables à vivre.”

Alors que la finale de la C1 entre les Italiens et les Anglais se déroulent au stade Olympique Ataturk qui abrite le club du Fatih Karagümrük SK, l'étude menée par Expedia montre que deux des stades d'Istanbul sont considérés comme les deux plus bruyants du monde, mesuré chacun à 132 décibels. Soit l'équivalent du niveau sonore d'un décollage d'avion.



"Je me souviens parfaitement de mes visites, de l’appel à la prière qui résonne dans toute la ville et de l’effervescence des bazars qui créent une atmosphère fantastique. Où que vous soyez, vous entendrez les vendeurs de rue crier et si vous vous dirigez vers le Bosphore, vous entendrez les klaxons des bateaux à vapeur retentir, se souvient Patrick Viera. Si vous êtes amené à visiter Istanbul, vous devez absolument assister à un match de football car là-bas l’ambiance y est électrique." Attention, acouphènes garantis.