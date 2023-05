Fin de l'aventure pour Sadio Mané au Bayern Munich?

Au terme d'une première saison décevante au Bayern Munich, Sadio Mané aimerait quitter le club allemand cet été.

Désireux de changer d’air après un passage brillant du côté de Liverpool, ponctué entre autres d’une Premier League, une Ligue des Champions et de 120 buts sous le maillot des Reds, Sadio Mané a posé ses valises à Munich l’été dernier. Mais la mayonnaise n’a jamais pris. La saison de l’international sénégalais a d’abord été tronquée par une blessure au péroné après des débuts relativement corrects sous ses nouvelles couleurs.

Sadio Mané veut partir du Bayern

Mais l’après Coupe du monde – qu’il a donc manquée – a été plus difficile. Revenu fin février, le joueur de 31 ans a peiné à retrouver sa place avec l’arrivée de Thomas Tuchel, et s’est fait remarquer pour une altercation avec Leroy Sané après la défaite bavaroise face à Manchester City en Ligue des Champions.

Et d’après la presse allemande, l’ancien joueur de Liverpool ne souhaite pas poursuivre l‘aventure avec le Bayern. C’est ce qu’affirme Sky Germany ce mardi. Le média allemand explique en effet que Mané souhaite s’en aller dès cet été, un an après son arrivée et à deux ans de la fin de son contrat. Il explique également que le 2è du dernier Ballon d’Or n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel pour la saison à venir.

Vers un retour en Angleterre ?

Malheureusement pour lui, son salaire, estimé à 20 millions d’euros par an, ne lui offre pas beaucoup d’options en termes de destinations. Les médias allemands s’accordent à évoquer un retour en Premier League. Il y a quelques semaines, les médias anglais parlaient même d’un retour à Liverpool.