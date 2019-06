FIFA - Michel Platini : "Gianni Infantino n'est pas crédible comme président"

Alors que Gianni Infantino s'apprête à être réélu à la tête de la FIFA ce mercredi, Michel Platini s'en est pris à l'ancien secrétaire général.

Président de la FIFA depuis 2016, Gianni Infantino est le seul candidat pour le prochain mandat. Il sera donc réélu lors du Congrès de l'organisation, qui se tiendra ce mercredi à Paris. Une réélection qui ne satisfait pas tout le monde, et notamment Michel Platini, qui n'a pas été tendre avec l'ancien secrétaire général, devenu président dans la foulée de sa suspension pour quatre ans.

"C'est un très bon juriste, un très bon secrétaire général, mais il n'a aucune légitimité, il n'est pas crédible comme président de la FIFA , a estimé le champion d'Europe 1984 à propos d'Infantino. Il a vomi pendant dix ans sur la FIFA. Quand je dis 'vomi', j'en rajoute un peu, mais tout le monde sait qu'il critiquait tout le temps la FIFA. Comment peut-il venir promouvoir le football féminin alors qu'il s'en est toujours moqué ? Il n'y a jamais cru."

L'ancien joueur de la est également revenu sur la candidature d'Infantino, qui avait décidé de se présenter à la présidence en raison de sa condamnation. "Quand il a compris que j'étais 'mort' à cause de mes ennuis, il a décidé de se présenter à ma place à la présidence de la FIFA. Peut-être aussi qu'il a vu le montant du bonus... Moi, je voyais plutôt un ticket Salman [Al Khalifa] président et Infantino secrétaire général, car je le répète, c'est un très bon secrétaire général."

"Je n'imagine pas après tout ce que j'ai fait pour Infantino, qu'il ait agi contre moi , tempère pourtant Platini. Je n'ai aucune accusation contre Gianni Infantino sur ce qu'il a fait, mais je sais, en revanche, ce qu'il n'a pas fait pour que je revienne dans le football. Quand j'ai été blanchi par la justice suisse [en mai 2018], Il aurait pu demander à la commission d'éthique de la FIFA de suspendre ma condamnation, et il ne l'a pas fait."

L'ancien international français et ses avocats ont décidé de déposer plusiseurs plaintes différentes en et en , visant notamment la FIFA et le TAS. Michel Platini, quant à lui, verra sa suspension de quatre ans de toute activité liée au football prendre fin en octobre prochain.