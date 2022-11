FIFA 23, les meilleurs jeunes pour le mode carrière : gardiens de but, défenseurs, milieux de terrain et attaquants

Les meilleurs jeunes joueurs pour la carrière de FIFA 23 : répartis par poste, rôle spécifique avec une note de base globale et un potentiel.

Qui sont les jeunes à acheter dans le mode carrière de FIFA 23 ? Et ceux qui ont le plus de potentiel ? Voici une liste des meilleurs jeunes divisée par poste, avec les niveaux de départ et les niveaux potentiels déterminés par la croissance qui ne se produit qu'en les faisant jouer régulièrement, et bien, sur le terrain.

PO = Position

OA = Niveau actuel

OP = Potentiel global

*Les équipes de la liste sont celles auxquelles les joueurs sont affectés dans le mode carrière, tandis que les âges sont ceux du début de ce même mode.

FIFA 23 : LES MEILLEURS GARDIENS DE BUT EN CARRIÈRE

Nom Âge Club PO. OA OP Bazunu 20 Southampton GK 71 85 Mamardashavili 21 Valence GK 71 84 Vandervoordt 20 Genk GK 77 84 Chevalier 20 Lille GK 73 83 Marquines 19 Nacional GK 58 82 Andrew 21 Gil Vicente GK 75 82 Junior 21 Famalicao GK 67 82 Azirrezabala 21 Atletico Bilbao GK 65 81 Tenas 21 Barcelone GK 67 81 Slonina 18 Chicago GK 68 81 Ramirez 21 Independiente delValle GK 64 81 Destanoglu 21 Besiktas GK 62 81 Iturbe 18 Atletico Madrid GK 67 80 Neshcheret 20 Dinamo Kiev GK 62 80 Caprile 21 Bari GK 72 80 Alemdar 19 Rennes GK 67 80 Trubin 21 Shakhtar GK 71 80 Bencze 20 Vitoria Guimaraes GK 64 79 Paulsen 20 Wellington GK 59 79 Pinargote 19 Independiente delValle GK 64 79 Olses 21 La Gauira GK 69 79 Brolin 21 Mjallby GK 65 79

FIFA 23 : LES MEILLEURS DÉFENSEURS EN CARRIÈRE

Nom Âge Club PO. OA OP Gvardiol 20 Leipzig DC 81 89 Davies 21 Bayen Munich ARG 84 89 Inacio 21 Sporting Lisbonne DC 79 88 Nuno Mendes 20 PSG ARG 80 88 Timber 21 Ajax DC 80 88 Saliba 21 Arsenal DC 80 87 Antonio Silva 18 Benfica DC 66 86 Scalvini 18 Atalanta DC 70 86 Lukeba 19 Lyon DC 76 86 Frimpong 21 Bayer Leverkusen ARD 80 86 Fofana 21 Chelsea DC 79 86 Nouri 21 Wolves ARD 76 86 Livramento 19 Southampton DC 75 85 Gusto 19 Lyon ARD 75 85 Hickey 20 Brentford ARD 75 85 Hincapie 20 Bayer Leverkusen DC 78 85 Singo 21 Torino ARD 76 85 Netz 19 Monchengladbach ARG 73 85 Kouassi 20 Seville DC 73 85 Bediashile 21 Monaco DC 77 85 Dest 21 Milan ARD 77 85 Fontanarosa 19 Inter DC 67 84 Mina 18 Deportivo Cali ARD 64 84 Mbamba 17 Bruges DC 64 84 Van de Ven 21 Wolfsburg DC 69 84

FIFA 23 : LES MEILLEURS MILIEUX DE TERRAIN DE LA CARRIÈRE

Nom Âge Club PO. OA OP Pedri 19 Barcelone MC 85 93 Wirtz 19 Bayer Leverkusen MOC 82 91 Bellingham 19 Borussia Dortmund MC 84 91 Moleiro 18 Las Palmas MG 75 90 Musiala 19 Bayern Munich MC 72 90 Gravenberch 20 Bayern Munich MDC 81 89 Saka 20 Arsenal MD 79 89 Camavinga 19 Real Madrid MC 79 89 Gavi 18 Barcelone MC 79 88 Rovella 20 Monza MC 75 88 Martinelli 21 Arsenal MG 78 88 Miretti 19 Juventus MC 72 87 Bynoe-Gittens 18 Borussia Dortmund MG 67 87 Veron 19 Porto MD 75 87 Scott 19 Bristol MOC 69 87 Yeremy 19 Villarreal MD 79 87 Fernandez 21 Benfica MC 78 87 Elliott 19 Liverpool MOC 73 87 Almada 21 Atlanta MOC 76 87 Hlozek 20 Bayer Leverkusen MOC 77 87 Szoboszlai 21 Leipzig MOC 79 87 Marquinhos 19 Arsenal MD 73 86 Torre 19 Barcelone MOC 69 86 Issahaku 18 Sporting Lisbonne MOC 67 86 Guler 17 Fenerbahce MOC 69 86

FIFA 23 : LES MEILLEURS ATTAQUANTS EN CARRIÈRE