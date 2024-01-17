Francesco Schirru

Correspondant football italien et européen

📝 Bio : Né à Cagliari en 1988, j’ai découvert dès mon plus jeune âge que l’écriture, le storytelling et la découverte de nouvelles histoires étaient ce qui m’intéressait le plus.

Chez GOAL depuis 2009, j’ai toujours aimé combiner mon intérêt pour le football avec le cinéma et la littérature, utilisant les deux pour raconter des histoires sur le ballon. Ces dernières années, je me suis particulièrement intéressé à ce sur quoi le public se concentre et ce qu’il souhaite connaître. J’ai toujours pensé – et continue de penser – que le football explique le monde : à quel point il peut être politique, combien il est important pour les gens et à quel point il est souvent lié à tous les aspects de la vie.

Le lycée, l’université et surtout mes voyages autour du monde m’ont permis de rencontrer des personnes pour qui le sport était essentiel pour surmonter les difficultés : leurs histoires sont une raison pour laquelle explorer celles liées au football est si intéressant.

🧠 Domaines d’expertise :

Statistiques

Analyses approfondies

Équipes nationales

Cagliari

✍🏻 Articles préférés :