FIFA 22 : découvrez les nouveautés du mode carrière !

EA SPORTS a enfin communiqué sur FIFA22 et on en sait plus sur ce qui attend les fans du jeu pour le mode Carrière.

FIFA22 se dévoile petit à petit et nous sommes enfin en mesure de vous dévoiler quelques détails sur les nouveautés que propose le jeu.

Une refonte complète pour le mode carrière dans FIFA 22

EA SPORTS a en effet apporté des améliorations significatives à la fois à au mode carrière entraîneur et au mode carrière joueur cette année, offrant aux fans de FIFA 22 plus de moyens pour personnaliser leur expérience, ainsi qu'une refonte attendue depuis longtemps de l'expérience de jeu, avec un contrôle total sur le développement et la progression de carrière de votre pro.

On apprend ainsi que les joueurs ont désormais la possibilité de créer leur propre équipe dans Manager Career, ce qui a été très demandé au fil des dernières années.

La personnalisation va encore plus loin dans cette version. Vous pouvez ainsi personnaliser les kits domicile et extérieur de votre équipe, l'écusson du club ainsi que votre stade. Il y a beaucoup de variations parmi lesquelles choisir et vous n'avez pas à craindre que votre équipe soit à court de style. Les kits, les écussons et votre stade de base peuvent être modifiés au début de chaque nouvelle saison.

Créer une équipe avec une liberté immense

Un mode "créateur d'effectif" apparaît également. Ici, vous pourrez remplir votre nouvelle équipe avec un groupe de joueurs de départ. Lors de la génération de ces nouveaux joueurs, vous aurez le contrôle sur le nombre d'étoiles de votre équipe et l'âge moyen des joueurs. Avant de les engager dans votre nouvelle équipe, vous pouvez jouer avec différents paramètres jusqu'à ce que vous trouviez une équipe avec laquelle vous souhaitez commencer votre voyage.

Autre nouveauté, la possibilité d'entrer dans le match depuis le banc des remplaçants. Une fois que vous vous êtes dirigé vers le banc des remplaçants, vous pourrez passer au prochain match à partir du moment où votre coach décide de vous remplacer. Mais les nouvelles possibilités ne s'arrêtent pas là. EA Sports a vraiment mis les petits plats dans les grands pour cette nouvelle itération de sa simulation phare.

Objectifs de match, une option inédite

Découvrez aussi les "objectifs de match". Une option totalement nouvelle, qui vous met au défi de remplir avec succès tous les nouveaux objectifs de rencontre. Ils vous seront révélés au fur et à mesure que vous entrez sur le terrain, et vous avez également la possibilité d'améliorer l'un d'entre eux et d'en faire un objectif personnel pour une récompense supplémentaire.

Le mode carrière de FIFA 22 comprend également un système de croissance des joueurs remanié qui met le le développement de vos joueurs créés entre vos mains. Il s'agit de gagner des points d'expérience (XP) et faire évoluer votre joueur au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière. Un peu à l'unstar d'un jeu de rôle !

Des nouveautés cosmétiques

EA SPORTS a aussi travaillé l'aspect cosmétique du mode carrière. Le célébre éditeur a ainsi ajouté des séquences cinématiques dans les vestiaires à la fin de chaque match. Une ambiance qui reflète les dernières performances de votre équipe et de vos joueurs, de la célébration des trophées à la défaite dramatique dans un derby. Les développeurs ont également ajouté des tifos dynamiques, ainsi qu'une nouvelle cinématique de révélation lorsque vous obtenez un nouveau poste de coach. Les annonces de transfert auront lieu au stade, pas seulement dans la salle de presse. EA SPORTS a vraiment fait attention au détails et a truffé FIFA 22 de nouveautés à découvrir manette en main.