FIFA 22 : dates de sortie, prix, consoles, nouvelles fonctionnalités et détails de précommande

Tout ce que nous savons sur FIFA 22, le célèbre jeu vidéo, qui sera bientôt de retour.

Le lancement du prochain jeu FIFA - FIFA 22 - est à l'horizon et les joueurs ont certainement le titre populaire d'EA Sports sur leur liste de souhaits.

La pandémie de coronavirus a retardé le lancement de l'édition de l'année dernière, mais pour l'instant, aucun retard n'est attendu pour la sortie de la prochaine version du jeu de football.

Goal examine des éléments tels que la prochaine date de sortie de FIFA, le coût d'achat, les consoles sur lesquelles il est possible de jouer, les notes des joueurs, etc.

Quand sortira FIFA 22 ?

FIFA 22 devrait sortir en septembre ou octobre 2021, chaque édition de FIFA depuis FIFA Football 2003 étant sortie la dernière semaine de septembre ou la première semaine d'octobre.

Au cours de la plupart des dernières années, FIFA a été publié fin septembre, mais cela a été repoussé à début octobre pour FIFA 21 en raison de la pandémie de coronavirus. Il n'y a pas de retard majeur attendu cette année, donc FIFA 22 pourrait revenir à sa place habituelle dans le calendrier des sorties et être lancé sur consoles le lundi 20 ou 27 septembre.

Il est prévu que les nouvelles fonctionnalités et la date de sortie de FIFA 22 soient confirmées à EA Play Live le 22 juillet.

EA Play Live is only a month away! Watch our pre-show July 22nd starting at 10AM PT/1PM ET, followed by the main showcase. See you then. 👋 pic.twitter.com/1PZ5IXRYeP — Electronic Arts (@EA) June 22, 2021

Quel sera le prix de FIFA 22?

Console Standard Champions Ultimate PS4 & PS5 €70 €80 €90 Xbox One & Xbox Series-X €60 €80 €90 PC €50 €60 €70 Google Stadia À voir À voir À voir Nintendo Switch €50 - -

On s'attend à ce que les prix restent à peu près les mêmes pour FIFA 22. En plus de l'édition standard, EA Sports publie généralement des versions spéciales du jeu qui contiennent du contenu supplémentaire tel que des packs, des kits, des objets et des joueurs supplémentaires pour FIFA Ultimate Team et Volta.

Les versions spéciales sont plus chères que l'édition standard et sont disponibles à la fois en version physique et en version téléchargeable.

Sur quelles consoles sortira FIFA 22 be out on?

FIFA 22 devrait sortir sur les consoles de nouvelle génération PlayStation 5, Xbox Series X/S, ainsi que Windows, PlayStation 4 et Xbox One. EA Sports avait une pour FIFA 21 qui permettait aux utilisateurs de mettre à niveau leur copie PS4 vers PS5 ou Xbox One vers Xbox Series X/S sans frais supplémentaires.

Cette offre peut revenir pour FIFA 22 car de nombreux joueurs peuvent acheter le jeu avant de recevoir une nouvelle console en cadeau pendant la période des vacances 2021.

La version Nintendo Switch de FIFA ces dernières années a été une mise à jour de l'équipe plutôt qu'un nouveau jeu et il est possible que cette version "Legacy Edition" soit à nouveau le cas pour FIFA 22.

Google Stadia, qui a été lancé en 2019, n'avait pas FIFA 20, mais FIFA 21 était disponible pour jouer sur la nouvelle plate-forme. Cela devrait continuer pour FIFA 22.

Quand pourrais-je précommander FIFA 22?

Une fois la date de sortie de FIFA 22 annoncée, les joueurs impatients devraient pouvoir précommander le nouveau jeu.

La précommande présente généralement des avantages supplémentaires, tels que des prix plus bas ainsi que du contenu de jeu supplémentaire, comme des joueurs gratuits et des joueurs de prêt dans Ultimate Team, ainsi que des packs FUT supplémentaires et du contenu Volta.

Les éditions Champions et Ultimate Edition seront probablement disponibles en pré-commande sur toutes les consoles.

Quelle seront les nouvelles options de FIFA 22 ?

Next Gen

Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S de FIFA 21 offraient un retour haptique réactif, des temps de chargement plus rapides, un système d'éclairage amélioré pour rendre le jeu plus réaliste, un son spatialisé pour une expérience de stade plus immersive et une humanisation hors ballon où les joueurs regardent et se sentent plus comme leurs homologues de la vie réelle.

Ces changements devraient revenir pour FIFA 22, et d'autres améliorations du jeu devraient être annoncées à EA Play Live le 22 juillet.

Améliorations mode carrière

Le mode carrière est l'une des principales parties du jeu que les joueurs souhaitent voir mises à jour.

FIFA 21 a ajouté l'option "Quick Sim" où vous pouviez entrer et sortir des matchs, tandis que le système d'entraînement actif rendait le développement des joueurs beaucoup plus dynamique.

L'amélioration de l'IA et les options de transfert ont également rendu le jeu plus réaliste, mais il existe toujours des demandes d'améliorations supplémentaires dans FIFA 22.

Gameplay

Chaque année, EA Sports ajoute de nouvelles améliorations de gameplay en plus des changements graphiques.

Le dribble agile, la personnalité de positionnement et les courses créatives ont été ajoutés l'année dernière, en plus des améliorations précédentes en matière de défense, de passe et de dribble.

Celles-ci seront probablement reconstruites pour FIFA 22 avec d'autres changements de gameplay ajoutés.

Nouvelles légendes

Il y avait plus de 100 légendes dans la dernière édition de FIFA et d'autres devraient être ajoutées à FIFA 22.

Un bon indicateur des légendes qui seront ajoutées est la liste des joueurs légendaires de FIFA Online.

Les joueurs suivants ont récemment été ajoutés à FIFA Online 4 et pourraient donc être ajoutés à FIFA 22 :

Gabriel Batistuta

Robin van Persie

Lucio

Park Ji-Sung

Jaap Stam

Cha Bum-kun

Diego Forlan

Wesley Sneidjer

Iker Casillas

Ultimate Team

Les derniers mois de FIFA 21 Ultimate Team ont vu l'ajout de packs de prévisualisation qui ont permis aux joueurs de voir le contenu des packs avant de les acheter sur la boutique.

On pense que cela supprime l'aspect jeu d'Ultimate Team et fait que les achats en magasin ressemblent davantage à des achats téléchargeables dans le jeu qu'à un jeu de hasard, et évitent ainsi la législation sur les jeux de hasard dans certains pays.

En conséquence, il y a de fortes chances que ces packs de prévisualisation soient conservés en tant qu'élément de gameplay dans FIFA 22 Ultimate Team.

Volta

Le mode football de rue de la FIFA, Volta, a eu des mises à jour continues telles que des joueurs, des vêtements et des objets au cours de l'année et celles-ci se poursuivront dans FIFA 22.

De nouveaux joueurs, stades, lieux et marchandises seront ajoutés pour FIFA 22 ainsi qu'un nouveau mode histoire.

De la VAR dans FIFA 22 ?

L'introduction de l'arbitre assistant vidéo (VAR) est le plus grand changement dans le football à l'ère moderne, avec des décisions et des moments controversés.

Bien qu'elle ait été déployé pour la première fois en 2017, la VAR n'était pas une caractéristique de FIFA 21, et cela devrait continuer avec FIFA 22.

Clubs et championnats officiels

Depuis FIFA 20, la Juventus est connue sous le nom de Piemonte Calcio et EA Sports a perdu davantage de licences pour Pro Evolution Soccer ces dernières années.

PES a récemment acquis la licence de l'équipe de Serie A Atalanta, ce qui signifie qu'EA Sports ne pourra pas utiliser son nom propre pendant les trois prochaines années, à commencer par FIFA 22.

Le Napoli et la Roma ont également signé des accords exclusifs avec PES, ce qui décevra sûrement les fans de ces clubs italiens.

Qui fera la couverture de FIFA 22 ?

Kylian Mbappé était la star mondiale de la couverture de FIFA 21 et pourrait revenir à nouveau pour FIFA 22.

L'attaquant de la France et du Paris Saint-Germain a déclaré que c'était "un rêve devenu réalité" de figurer sur la couverture du match.

Les années précédentes, Eden Hazard, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin De Bruyne et Paulo Dybala sont également apparus sur la couverture du jeu. L'accord de Konami avec la Juventus signifie que Ronaldo ne reviendra pas sur la couverture de la FIFA dans un avenir prévisible.

Qui seront les meilleurs joueurs de FIFA 22 ?

Lionel Messi est susceptible d'être à nouveau le joueur le mieux noté de FIFA 22 car il est actuellement le seul joueur classé 93 dans la base de données en direct.

Deux joueurs ont actuellement une note de 92 : Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. Jan Oblak, Kevin De Bruyne et Neymar sont tous notés 91 au total, tandis que Kylian Mbappe a le potentiel le plus élevé de tous les joueurs du jeu en ce moment avec une note actuelle de 90 et une note potentielle de 95.