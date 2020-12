FIFA 21: Comment obtenir une mise à niveau gratuite vers les jeux PlayStation 5 et Xbox Series X

Si vous avez déjà acheté FIFA 21, vous pouvez obtenir une copie gratuite du jeu sur votre nouvelle console.

FIFA 21 a été lancé sur PlayStation 5 et Xbox Series X, avec un nouveau gameplay amélioré, des graphismes et même un nouvel angle de caméra de diffusion.

Toute personne ayant acheté FIFA 21 sur PlayStation 4 ou Xbox One a droit à une mise à niveau gratuite vers la PS5 ou la Xbox Series X, en téléchargeant le jeu sur sa nouvelle console.

Ce processus est assez simple, mais certaines personnes peuvent trouver les menus difficiles à naviguer en tentant de se familliariser aux nouvelles consoles.

Voici les instructions pour mettre à niveau FIFA 21 sur PlayStation 5 et Xbox Series X ou S.

Comment mettre à niveau FIFA 21 sur PlayStation 5 édition digitale

Si vous possédez déjà FIFA 21 sur PlayStation 4, vous pouvez passer à la version PlayStation 5 gratuitement en utilisant l'offre Dual Entitlement.

Pour profiter de l'offre sur l'édition numérique de PlayStation 5, accédez au PS Store et faites défiler vers le bas jusqu'à la section inférieure pour en savoir plus, puis sélectionnez Jeux PS5.

Dans ce menu, vous verrez des icônes en mosaïque des jeux que vous pouvez acheter et FIFA 21 sera marqué comme «Dans la bibliothèque».

Cliquez sur FIFA 21 et il y aura trois points à côté de «Jouer». Cliquez dessus et il y aura une option pour passer à la version PlayStation 5 de FIFA 21.

Le téléchargement du jeu est d'environ 55 Go et peut donc prendre un certain temps en fonction de votre connexion Internet.

Comment mettre à niveau FIFA 21 sur PlayStation 5 édition standard

Si vous avez la version disque PS4 de FIFA 21, ce processus est beaucoup plus rapide.

Accédez simplement à FIFA 21 dans votre menu principal et cliquez sur les trois points à côté de «Jouer». Ensuite, choisissez "Afficher le produit".

Cela vous amènera à un nouvel écran où vous pouvez mettre à jour Cliquez sur "Gratuit" et il s'installera.

Le jeu sera téléchargé depuis le magasin sous forme de copie numérique au lieu de jouer sur le disque.

Comment mettre à niveau FIFA 21 sur Xbox Series X

Si vous disposez de la version Xbox One de FIFA 21, vous pouvez effectuer une mise à niveau sur Xbox Series X en accédant à Mes jeux et applications dans le menu.

De là, vous verrez une liste de vos jeux et pourrez choisir de «mettre à jour» FIFA 21 vers la version Xbox Series X / S.

La taille du téléchargement est d'environ 40 Go sur Xbox Series X, cela peut donc prendre quelques heures en fonction de votre connexion Internet.

Cependant, le jeu n'a pas besoin d'être téléchargé intégralement pour vous permettre de jouer le match d'ouverture et le mode coup d'envoi.