FFF - Noël Le Graët réélu pour quatre ans

Le président de la Fédération française de football a été réélu ce samedi pour un nouveau mandat de quatre ans.

Noël Le Graët va poursuivre sa mission à la tête de la FFF, dont il est président depuis 2011. Alors que de nouvelles élections se tenaient samedi, l'ancien président de l'En Avant Guingamp a été reconduit pour les quatre prochaines années.

Une élection qui n'a eu besoin qu'un seul tour pour désigner son vainqueur, puisque Le Graët a obtenu 73,02% des suffrages dès le premier tour, s'évitant la tenue d'un second round face à l'un de ses deux challengers, Michel Moulin et Frédéric Thiriez.

L'ancien président de la LFP (25,11%) est arrivé en deuxième position des suffrages, tandis que Michel Moulin n'a recueilli que 1,87% des voix.

Pour son quatrième mandat, le Breton devra dans un premier temps gérer la question du football amateur, interrompu depuis de nombreux mois et dont la reprise cette saison semble de plus en plus hypothétique.

"La marge de manoeuvre est mince. Si a la fin du mois ou au début du mois prochain on ne peut pas, on ne pourra pas reprendre", a-t-il glissé après sa victoire.

Viendront ensuite entre autres l'Euro pour les Bleus cet été, puis la défense de leur titre de champions du monde au Qatar, fin 2022. Une compétition pour laquelle Le Graët, 79 ans, espère être encore en poste : "Si la santé me le permet, j'irai au bout du mandat. Au milieu, il y a le Qatar et il faut préparer la succession, quand même."

L'article continue ci-dessous

"C'est important d'avoir une bonne image bien lisse, bien élevée mais il peut m'arriver de dire des gros mots", a-t-il également glissé en référence en référence aux critiques dont il fait l'objet suite à ses propos sur le racisme dans le football et concernant les tensions au sein de l'équipe de France féminine.

Cette réelection est loin d'être une surprise pour celui qui bénéficiait d'un large soutien de présidents de clubs (Jean-Michel Aulas, Marc Keller), ainsi qu'au sein de nombreuses ligues régionales.

Il sera toujours accompagné de la directrice générale Florence Hardouin, qui restera en poste, comme il l'a lui-même confié.