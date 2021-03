FFF - Les propos de Noël Le Graët sur les féminines jugés "navrants"

Auteur d'une sortie médiatique très maladroite, Noël Le Graët est notamment dans le viseur de Frédéric Thiriez et de Marlène Schiappa, remontés.

Malgré les diverses polémiques et les conflits internes, l'Equipe de France féminine se porte bien ces dernières semaines. Alors que tout semblait sur le point d'imploser, les Bleues sont à la hauteur des attentes, pour le plus grand bonheur de Noël Le Graët, l'emblématique Président de la Fédération Française de Football.



Seulement, le dirigeant s'est félicité de cette belle réussite de manière largement discutée. "Elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal", a-t-il déclaré mercredi, au sujet des féminines tricolores. Une sortie médiatique qui ne cesse de faire réagir, et qui a été très critiquée par Frédéric Thiriez, candidat à la présidence de la FFF.

"C’est ce que l’on appelle du sexisme ordinaire"

"Après ses déclarations irresponsables sur le racisme, monsieur Le Graët récidive avec des propos d'une misogynie violente, honteusement discriminatoires concernant l'équipe de France féminine. Où sont les valeurs du football ? Ce monsieur, qui visiblement ne maîtrise plus son expression ou ses pulsions, est indigne de représenter le premier sport français", s'est insurgé Frédéric Thiriez, via un communiqué officiel. "Il n’y a rien de plus contraire aux valeurs que je défends dans mon projet. Je trouve invraisemblable que celui qui représente le premier sport français puisse avoir des propos de cette nature pour sa famille", a aussi ajouté le candidat, très remonté.

Ce lundi, c'est la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, qui s'est empressée de réagir. "J’ai vu, c’est affligeant. C’est navrant. C’est ce que l’on appelle du sexisme ordinaire. Quand deux femmes ont un débat ou sont en désaccord, on ne considère pas que c’est un désaccord ou un débat. Mais on considère qu’elles se crêpent le chignon ou qu’elles se tirent les cheveux", a ainsi constaté Marlène Schiappa, invitée à réagir sur ces propos par la chaîne de télévision BFM TV.

"Ce sont des propos d’un autre temps et je les déplore. D’autant que les footballeuses françaises ont un niveau important comme celui dans d’autres pays d’Europe. Elles gagnent les matchs et c’est important de le souligner", a ensuite ajouté la ministre déléguée à la citoyenneté. Noël Le Graët ne s'est pas exprimé depuis.