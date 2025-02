Feyenoord - Milan : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Feyenoord vs Milan AC

Feyenoord défie l'AC Milan à De Kuip pour les barrages de la Ligue des champions, un duel crucial entre ambition néerlandaise et expérience italienne.

Feyenoord fait son grand retour en phase à élimination directe de la Ligue des champions en accueillant l'AC Milan à De Kuip mercredi soir pour le match aller des barrages. Une rencontre qui s’annonce intense, opposant deux clubs aux dynamiques contrastées, mais à l’histoire européenne riche.

Feyenoord, entre espoir et fragilité

C’est la première fois depuis 1985 que Feyenoord atteint ce stade de la compétition, profitant du nouveau format de l’UEFA pour se hisser parmi les 24 meilleures équipes. Classés 19e à l’issue de la phase de ligue, les Néerlandais ont brillé par des performances surprenantes, comme leur victoire 3-0 contre le Bayern Munich et un nul spectaculaire (3-3) face à Manchester City. Mais cette campagne a aussi été marquée par des revers cinglants, notamment un lourd 6-1 encaissé contre Lille.

L’équipe dirigée par Brian Priske, sous pression après des résultats décevants en championnat, semble en quête de stabilité. Le récent succès 3-0 dans le derby contre le Sparta Rotterdam a mis fin à une série de quatre matchs sans victoire en Eredivisie, mais les inquiétudes demeurent : Feyenoord n’a gardé sa cage inviolée que deux fois lors de ses 15 dernières rencontres.

Cependant, l’histoire pourrait jouer en faveur des Rotterdamois : ils n’ont perdu qu’une seule fois en 11 réceptions face à des clubs italiens, et jamais contre Milan depuis leur duel de 1970, où Feyenoord avait éliminé les Rossoneri avant de soulever le trophée.

Milan, l’expérience à l’épreuve des doutes

De son côté, l’AC Milan, septuple champion d’Europe, fait face à ses propres défis. Le club lombard n’a atteint la phase à élimination directe que pour la deuxième fois en 11 saisons, terminant six places devant Feyenoord lors de la phase de ligue. Les Milanais avaient pourtant bien démarré, battant notamment le Real Madrid, mais une défaite contre le Dinamo Zagreb a compromis leur qualification directe pour les huitièmes.

Sous les ordres de Sergio Conceição, fraîchement nommé en cours de saison, Milan reste imprévisible. Malgré une victoire en Supercoupe d’Italie et des succès récents contre la Roma (3-1) et Empoli (2-0), les Rossoneri peinent à convaincre à l’extérieur en Ligue des champions, n’ayant remporté aucun de leurs 11 derniers matchs à élimination directe loin de San Siro.

Avec Rafael Leão en forme et le retour à Feyenoord de Santiago Gimenez, fraîchement arrivé à Milan, les Italiens espèrent briser cette mauvaise série. Mais face à un Feyenoord galvanisé par son public, le défi s’annonce de taille pour les hommes de Conceição.

Sur quelle chaine regarder Feyenoord - AC Milan ?

La rencontre entre Feyenoord et l'AC Milan sera à suivre ce mercredi 12 février 2025 à partir de 21h sur Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streamin via l'application, MyCanal..

Horaire et lieu du match Feyenoord vs AC Milan

Ligue des Champions - Phases Finales de Kuip

Le match de l'UEFA Champions League entre Feyenoord et AC Milan se jouera au Stadion Feijenoord à Rotterdam, Pays-Bas.

Il débutera à 21h00 le mercredi 12 février 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe Feyenoord

Les problèmes de blessure de Feyenoord persistent, avec Gernot Trauner presque exclu pour un troisième match consécutif. Timon Wellenreuther remplacera de nouveau dans les buts alors que le titulaire Justin Bijlow est écarté, tandis que Calvin Stengs, Chris-Kevin Nadje et Ramiz Zerrouki sont également indisponibles.

Bonne nouvelle pour Priske, le latéral gauche Quilindschy Hartman a fait son retour tant attendu d'une grave blessure au genou le week-end dernier, et l'arrivée de janvier Jakub Moder a été ajoutée à leur effectif pour les phases à élimination directe.

L'attaquant brésilien Igor Paixao, qui a enregistré quatre passes décisives lors de la phase de groupes—seul Charles De Ketelaere de l'Atalanta a fait mieux—devrait être déployé en soutien de Ayase Ueda ou Julian Carranza.

Infos de l'équipe AC Milan

Santiago Giménez affronte son ancien club avec un impressionnant total de 65 buts en 105 apparitions pour Feyenoord. Déjà remarqué à Milan avec un but lors du dernier match, il pourrait exploiter la défense faible de Feyenoord ici.

Intégral à la ligne d'attaque des Rossoneri, Christian Pulisic a trouvé le filet quatre fois lors de la phase de la ligue, établissant un record pour le plus grand nombre de buts par un Américain dans une seule campagne de Ligue des Champions, et il devrait commencer.

En plus de Giménez, les visiteurs ont renforcé leur équipe avec l'arrivée de Kyle Walker, João Félix, Riccardo Sottil et Warren Bondo, bien que ces deux derniers n'aient pas été inscrits pour la compétition européenne.

Par ailleurs, Emerson Royal (mollet), Ruben Loftus-Cheek (cuisse) et Alessandro Florenzi (genou) sont tous à l'écart pour cause de blessures, tandis que le compatriote international de Pulisic, Yunus Musah, manquera le match en raison d'une suspension.

