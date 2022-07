"Il a du feu dans les jambes", Gomis encense Mohamed, la nouvelle recrue du FC Nantes

Qui est Mostafa Mohamed, la nouvelle recrue nantaise ? Coéquipier de l'Egyptien à Galatasaray la saison dernière, Bafé Gomis fait les présentations.

Cet été, le FC Nantes a perdu Randal Kolo-Muani en attaque. Pour le remplacer, les Canaris ont recruté Mostafa Mohamed, qui évoluait à Galatasaray.

Le FC Nantes et Galatasaray ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de Mostafa Mohamed



Bienvenue Mostafa

L'attaquant égyptien est encore méconnu en Ligue 1 mais pour Presse Océan, le grand quotidien nantais, Bafétimbi Gomis, a fait les présentations : « C'est un joueur complet qui dégage une énorme puissance, qui a encore beaucoup de choses à travailler – il jouait sur ses qualités naturelles – mais qui a un potentiel et une marge de progression énormes. […] Il est toujours dans l'axe ou il va sur les côtés… Il prend aussi les espaces, il ne rechigne jamais à faire des efforts. Sa qualité, c'est sa présence quand il est devant le but, de la tête, il prend tous les ballons. Outre une frappe lourde, il sait faire remonter le bloc et dégage une puissance, dans les pressings, etc., c'est impressionnant. »

« Vous vous souvenez d'Hasselbaink, qui prenait les espaces, dégageait une grande puissance ? Il est un peu comme ça. […] Il a du feu dans les jambes, maintenant, il lui faut travailler. C'est un diamant brut », ajoute l'ancien joueur de l'ASSE de l'OM et de l'OL.

Mostafa Mohamed sort d'une saison compliquée à Galatasaray mais cela n'inquiète pas du tout Bafé Gomis qui pense que l'Egyptien va s'imposer en Ligue 1 : « On jouait à un seul attaquant. On se partageait le temps suivant les plans du coach vis-à-vis de l'adversaire. L'année dernière, cela a été difficile pour lui car il a été pas mal de fois sollicité, avec de faux départs pour Bordeaux et Saint-Etienne. Cela a été dur à digérer. […] Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sera dans les années à venir, je l'espère, un grand joueur de la L1. »

« Je lui ai conseillé d'apprendre le Français. Il parle anglais. Il m'a posé beaucoup de questions sur Nantes, la Beaujoire, la Jonelière, sur le championnat de France. Il est très impatient à l'idée de jouer le Trophée des champions », a par ailleurs confié Gomis.