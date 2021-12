Ferran Torres au Barça, c’est bouclé

Ferran Torres, l’ailier de Manchester City, vient d’atterrir à Barcelone en vue de son engagement avec le géant catalan. Tout est ficelé pour que ce transfert se concrétise. Ca sera chose faite dès que l’ancien valencien passera sa visite médicale.

Le Barça a cassé sa tirelire

Malgré les soucis financiers auxquels ils sont confrontés, les Catalans ont réussi à réunir les 55M€ demandés par les Sky Blues pour cette opération. Un montant auxquels s’ajouteront éventuellement 10M€ de bonus.

Avec Ferran Torres, le Barça tient une recrue de choix en attaque. Et cette acquisition va permettre de compenser quelque peu la perte de Sergio Aguero. La star argentine a été récemment contrainte de stopper sa carrière en raison des soucis de santé.

Ferran Torres retrouve le championnat espagnol seulement un an et demi après l’avoir quitté. Outre-Manche, il s’est plutôt bien débrouillé. En 43 matches joués, il a marqué 16 buts et offert 4 passes décisives. En 2021/2022, il a cependant un peu moins joué en raison de la concurrence et aussi d’une blessure qu’il l’a éloigné des terrains pendant quelques semaines.

Ferran Torres pourrait ne pas être la seule recrue offensive à rejoindre le Barça en cette période de mi-saison. Les Catalans lorgnent également sur Edinson Cavani, qui est en difficulté à Manchester United. Des nouvelles qui doivent réjouir Xavi dans l’optique de la seconde partie de la saison.