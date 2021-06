Fernando Santos : "Je sais ce que nous devons faire pour gagner l'Euro"

Le sélectionneur du Portugal s'est montré confiant quant aux chances de succès de son équipe à l'Euro, après la large victoire face à Israel (4-0).

Champion d'Europe en titre, le Portugal veut tenter de faire coup double, cet été, lors de l'Euro 2020. Présents dans le groupe de la France, de l'Allemagne et de la Hongrie, les hommes de Fernando Santos ont préparé l'Euro de la meilleure des manières mercredi soir, en s'imposant très largement face à Israël (4-0) en amical.

"Je sais ce que nous devons faire pour gagner l'Euro"

Mais ce score fleuve est flatteur, le Portugal n'ayant pas livré un grand match aux yeux de son sélectionneur. "Le match contre l'Espagne (0-0) ne s'est pas très bien passé. Le résultat n'était pas mauvais, mais la performance si. Cependant, il y a eu quelques bons moments lors de cette rencontre. C'est la même chose pour ce match face à Israël", a estimé le Lusitanien, en conférence de presse. Mais pas de panique, Fernando Santos a la recette pour aller au bout de la compétition européenne.

"Je sais ce que nous devons faire pour gagner l'Euro, et je l'ai dit à mes joueurs. Maintenant, il va s'agir de le faire correctement", a prévenu le technicien. S'il est encore possible de s'améliorer, il est fier de son groupe, travailleur. "Nous devons continuer à nous améliorer, et c'est bien normal. Les joueurs travaillent dans ce sens. Ils sont engagés, motivés, nous avons un groupe fantastique. Je ne doute pas, nous serons prêts à affronter la Hongrie le 15 juin. Nous irons là-bas portés par de grandes ambitions".

Emmené par son attaquant vedette en la personne de Cristiano Ronaldo, le Portugal dispose d'un vivier offensif impressionnant. En plus du quintuple Ballon d'Or, des éléments comme Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) ou encore Diogo Jota (Liverpool) seront à surveiller de très près.