Fernandes n'abandonne pas le titre de Premier League

Le Portugais affirme qu'il ne lâchera rien jusqu'à ce qu'il soit mathématiquement impossible pour les Red Devils d'attraper Manchester City.

Bruno Fernandes a insisté sur le fait qu'il n'avait pas encore renoncé au titre de Premier League alors que Manchester United s'efforce de «tout gagner».

United occupe la deuxième place de l'élite avec huit matchs à jouer, et Ole Gunnar Solskjaer est sur la bonne voie pour offrir le meilleur résultat du club dans l'ère post-Sir Alex Ferguson.

Le consensus général parmi les fans et les experts est que les Red Devils rateront le titre car Manchester City n'a besoin que de 11 points de plus pour soulever le trophée, mais Fernandes refuse toujours de concéder la défaite au rival principal.

"Pour nous, il s'agit de s'améliorer en équipe", a déclaré le milieu de terrain portugais à talkSPORT. «Bien sûr, nous voulons gagner des trophées, nous voulons gagner tout ce dans quoi nous sommes ompliqués. Pour le moment, nous ne sommes pas à ce niveau cette saison. Nous avons perdu beaucoup de matchs. Nous avons perdu des matchs que nous ne nous attendions pas à perdre et avons perdu beaucoup de points à domicile et à l’extérieur. Notre forme est vraiment, vraiment différente. Je ne me souviens pas si nous avons perdu un match à l'extérieur en championnat."

«Nous nous améliorons et cette saison n'est pas terminée. Jusqu'à ce que ce ne soit pas mathématiquement possible, vous devez y croire. Alors quand je verrai qu'il n'est plus possible d'attraper City, j'oublierai la ligue."

L'équipe de Solskjaer est revenue à moins de 14 points de City, le leader,en battant Brighton 2-1 lors de leur premier match après la trêve internationale le week-end dernier. United peut réduire l'écart à 11 s'ils gagnent leur match en main, mais devrait probablement gagner tous les matchs restants pour avoir le moindre espoir de dépasser City - qui se vante également d'une différence de buts supérieure.

United a quitté la Coupe Carabao en demi-finale aux mains de City avant de perdre contre Leicester City en quart de finale de la FA Cup, mais peut encore décrocher un trophée en compétition continentale. La formation de Manchester se prépare actuellement pour un quart de finale de la Ligue Europa face à Grenade.