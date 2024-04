Cette cible du PSG qui est beaucoup trop chère

L'entraîneur de Newcastle United, Eddie Howe, a révélé les détails de la clause libératoire de Bruno Guimaraes, qui s'élève à 100 millions de livres.

Guimaraes a fait l'objet d'une attention particulière en vue d'un départ des Magpies cet été grâce à sa forme cette saison. Selon certaines sources, Newcastle pourrait recevoir des offres de Manchester United, du Paris Saint-Germain et de Manchester City, entre autres. L'entraîneur de Newcastle a révélé un détail particulier dans le contrat de Guimaraes qui permettra au club d'éviter bien des tensions avant l'été.

S'adressant aux médias, Howe a déclaré [via The Guardian] : "Nous avons bien planifié et structuré cette opération dans le sens où il y a un point d'arrivée. Nous ne voulons pas d'un été de spéculation. Je ne pense pas que ce soit sain pour le joueur ou pour nous."

Un prix très élevé

"Nous voulons garder Bruno. Nous voulons construire notre équipe autour de lui. Il fait partie intégrante de ce que nous faisons. Il est en très bonne forme. Il semble très heureux et bien installé ici. Il joue un rôle important dans l'évolution de l'équipe. Mais nous n'avons pas le contrôle de tout cela, alors nous verrons bien".

La clause libératoire de Guimaraes devant expirer en juin, le club pourra dissuader tout autre club de recruter le pivot brésilien en augmentant simplement le prix demandé par le club demandeur. Bien que Howe ait révélé que ni lui ni le club n'avaient l'intention de vendre Guimaraes cet été, sa vente à la clause libératoire donnée aiderait considérablement le club en lui donnant une plus grande marge avec les règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League.

La clause libératoire de Guimaraes expirera le 30 juin à minuit et, après cette date, tout club intéressé devra négocier avec les Magpies pour obtenir ses services. Cela donnera également à Howe suffisamment de temps pour chercher un remplaçant si le Brésilien quitte le club.