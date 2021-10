Fenerbahçe : remplacé, Mesut Özil est sorti fou de rage

Jeudi soir, l'ancien meneur de jeu d'Arsenal a donné un coup de pied dans une série de bouteilles d'eau et a jeté son maillot en quittant le terrain.

Mesut Özil était furieux d'avoir été remplacé en deuxième mi-temps du match nul 2-2 entre Fenerbahçe et le Royal Antwerp en Europa League. L'ex-star allemande a manifesté publiquement sa colère après la décision de son entraîneur de le faire sortir. L'ancien meneur de jeu d'Arsenal a donné un coup de pied dans une série de bouteilles d'eau sur le bord du terrain et a jeté son maillot en quittant le match peu après que Pieter Gerkens ait marqué juste après l'heure de jeu pour sauver le match.

L'équipe de Super Lig et le club belge se sont donc partagé le butin à Ulker Stadyumu, mais ce sont les actions du vétéran Özil qui vont dominer les discussions dans les prochains jours. L'égalisation est intervenue au milieu d'une mauvaise performance d'Özil, qui n'a même pas tiré de la rencontre, tandis que l'Allemand n'a pas non plus fourni la moindre passe clé en attaque. L'entraîneur Vitor Pereira a donc décidé de le remplacer par Dimitrios Pelkas, ce qui a provoqué la colère du milieu de terrain de 33 ans.

"Nous avions besoin de plus d'intensité et de sang frais"

Celui-ci s'est défoulé sur les bouteilles d'eau à sa sortie du terrain, les jetant avant de jeter son maillot. Après le match, Pereira a refusé de condamner les actions d'Özil, mais a salué sa performance dans un match où son équipe a eu du mal à conserver le ballon, tout en admettant qu'il n'était pas sûr que ce soit la bonne décision.

"Nous avions besoin de plus d'intensité et de sang frais", a-t-il ajouté. "Mesut s'est bien débrouillé aujourd'hui, il peut bien se débrouiller avec le ballon mais aujourd'hui nous avons eu du mal à garder le ballon. Je ne peux certainement pas savoir ce qui se serait passé si nous ne l'avions pas fait sortir".

Özil espère que son débordement ne l'empêchera pas d'être titulaire lorsque Fenerbahçe reprendra la compétition en Super Lig le week-end prochain, face à Alanyaspor. Leur match nul dans le Groupe B les place devant une tâche difficile pour atteindre les huitièmes de finale de l'Europa League, l'Eintracht Francfort et l'Olympiakos ayant plus de trois points d'avance sur eux. Ils pourraient toutefois prolonger leurs exploits continentaux l'an prochain, une troisième place étant synoyme d'Europa Conférence League.