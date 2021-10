Chelsea : Romelu Lukaku a évité le pire contre Malmö

Sorti blessé, l'attaquant devrait manquer deux à trois semaines de compétition. Le staff des Blues pense qu'il a évité une grave blessure.

Chelsea est convaincu que Romelu Lukaku a évité une blessure majeure après avoir passé une série de scanners jeudi, et espère qu'il ne manquera que les deux ou trois prochaines semaines. L'attaquant de 28 ans a souffert d'un gonflement mais n'a pas subi de dommages ligamentaires majeurs à sa cheville droite, contre Malmö (4-0).

Les prochaines étapes concernent la façon dont la recrue estivale réagira au traitement dans les prochains jours. Thomas Tuchel fera le point sur la situation lors de sa conférence de presse. "Romelu s'est tordu la cheville avec la faute dans la surface et Timo a une blessure aux ischio-jambiers", avait-il déclaré mercredi soir, après le match. "Cela va prendre un certain temps pour les deux. Nous avons besoin de plus d'examens pour être plus précis mais ils seront absents pour quelques matchs."

"Il reviendra plus fort bientôt"

Par ailleurs, l'agent de Lukaku, Federico Pastorello, s'est exprimé sur SkySports au sujet de la blessure de son client : "J'étais très inquiet parce que Romelu est un joueur qui veut vraiment jouer et le fait qu'il soit resté allongé sur le terrain si longtemps après le penalty, ça ne me semble pas bon parce que c'est quelqu'un qui se relève immédiatement. Le fait qu'il soit resté couché pendant quatre minutes, j'étais avec Petr Cech et je lui ai dit en regardant le match que c'était quelque chose qui me faisait peur parce qu'il n'est pas du genre à faire une fausse scène. Quand il s'est relevé, j'ai pensé que ce n'était pas bon signe et maintenant nous attendons les examens pour en savoir plus".

"Mais si vous voyez les photos et la vidéo de la blessure, la position de la cheville est vraiment sous le poids du corps, mais c'est un garçon fort et il veut tellement jouer chaque match qu'il reviendra plus fort bientôt, j'en suis sûr. Il était très triste hier, c'était sa première réaction, mais tout le monde a vu qu'il jouait un bon match et je suis sûr à 100 % qu'il aurait marqué des buts [s'il était resté]. Il était en feu, mais il est très concentré et se concentrera sur son rétablissement dès que possible", a ainsi insisté son agent.

Les Blues seront également privés de leur autre attaquant Timo Werner pour le prochain match à domicile contre Norwich City en Premier League, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers également contractée mercredi. Et ce, avant les matchs contre Southampton, Newcastle, Malmö et Burnley avant la pause internationale de novembre.