Féminines - PSG-Montpellier (1-1) : mauvaise opération pour Paris

Pour son dernier match de l'année à Jean-Bouin, le PSG a concédé le match nul contre Montpellier (1-1) dans le cadre de la 11e journée de D1 Arkema.

Les féminines du ont souffert pour leur dernier match de l'année au Stade Jean-Bouin.

Opposées ce samedi à Montpellier (4e), pour le choc de la 11e journée de D1 Arkema, les joueuses d'Olivier Echouafni ont concédé le nul (1-1), donnant ainsi l'opportunité à l'Olympique Lyonnais, qui accueille la lanterne rouge, le , dimanche (14h45), de prendre le large en tête du classement.

Avec un match en moins, compte après cette rencontre deux points d'avance sur son dauphin, le PSG.

Däbritz blessée

Dans son habituel 4-3-3, le Paris Saint-Germain a démarré le match sur un petit rythme, sans pour autant être inquiété. Geyoro et Däbritz ont été les premières à se montrer dangereuses, mais Perrault, la gardienne montpelliéraine, s'est montrée vigileante (18e, 19e).

S'en est suivi le coup dur de l'après-midi pour les Franciliennes, avec la sortie sur blessure de Däbritz. Touchée au genou droit, l'ancienne Bavaroise va passer des examens complémentaires pour connaître la gravité de sa blessure. Elle a été remplacée par Ashley Lawrence (34e), auteure de l'ouverture du score de la tête sur un bon centre de Nadim, juste avant le retour aux vestiaires (1-0, 45+2e).

L'ascenseur émotionnel pour Geyoro

Paris aurait pu tuer le match par Huitema et Geyoro, mais les deux joueuses ont manqué de précision dans le dernier geste (55e, 56e). Des actions regrettables. Car en l'absence de la capitaine Paredes, suspendue, la défense du PSG a fini par craquer sur un bon ballon de Karchaoui en direction de Petermann.

L'attaquante du MHSC a d'abord buté sur Endler, mais Geyoro, prise par son élan, a poussé le cuir dans son but (1-1, 69e). Un ascenseur émotionnel important pour la milieu de terrain, toute proche de faire le break un peu plus tôt, et malheureuse au bout du compte.

L'entrée de Marie-Antoinette Katoto (73e) n'a rien changé. Avec ce match nul, Paris perd deux points précieux dans la course au titre. Et par la même occasion, reste à cinq longueurs des Parisiennes qui peinent à finir l'année, avec seulement une victoire sur les quatre dernières rencontres (deux nuls, une défaite). Les Féminines du PSG clôtureront 2019 par un déplacement au Stade Charléty, dimanche prochain, pour le derby de la capitale face au .

Benjamin Quarez, au Stade Jean-Bouin.