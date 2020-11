Féminines - PSG-Lyon (1-0), Olivier Echouafni : "C'était un vrai combat et on a été à la hauteur"

L'entraîneur parisien était évidemment très satisfait après la victoire 1-0 de ses joueuses ce vendredi contre Lyon pour le choc en D1 féminine.

Le PSG a signé une victoire de prestige ce vendredi contre Lyon (1-0) , s'offrant par la même occasion la première place du championnat après 9 journées. Une belle soirée pour les Parisiennes commentée par leur entraîneur Olivier Echouafni en conférence de presse.

Qu'est-ce qui a fait la différence ?

Olivier Echouafni : On a réussi enfin à vaincre au terme d'un match intense. On avait à coeur de réaliser une grande prestation. C'était le moment de marquer les esprits et les filles ont fait un match remarquable dans l'abnégation, cette volonté de se surpasser. On a parfois manqué d'efficacité sur le plan offensif par le passé contre , ce soir on a été plus performant dans ce secteur notamment.

Votre milieu de terrain a aussi été très performant.

Ca n'a pas été facile tout au long de la semaine, pour la simple raison qu'on venait de réaliser un gros match contre Issy avec des joueuses qui ont marqué beaucoup de buts, je pense notamment à Nadia Nadim. C'était une volonté de notre part de renforcer le milieu. On a réussi à empêcher leur première relance avec un pressing constant, notamment en première mi-temps. On a été très fort à ce niveau-là. On aurait pu même faire mieux dans la finition. C'était un vrai combat et on a été à la hauteur.

Y'aura-t-il un avant et un après ?

Elles doivent se servir de ça. Ca doit être un vrai déclic mais il faut être très mesuré, on n'a rien gagné. C'est la récompense d'un travail qui est fait quotidiennement avec l'ensemble du staff. Les filles ont pris de la maturité et de la constance, elles arrivent à jouer décomplexées. Elles ont donné énormément pour gagner ce match. On a pris la place de leader, mais il reste un certain nombre de matches, le match retour à Lyon également. L'OL est une vraie locomotive, pour suivre leurs traces il faut bien s'accrocher. Il fallait qu'on se rattrape après le nul de . Je pense qu'on réalise le meilleur départ depuis le lancement de la section, il ne faut pas s'arrêter.

Peut-on avoir des nouvelles de Marie-Antoinette Katoto ?

Elle a pris un gros coup sur la cheville. Elle passera des examens demain matin en espérant que ce ne soit pas trop grave.

Le fait que ce soit Katoto qui marque est-il symbolique, elle qui est très souvent scrutée dans ce genre de match ?

Complètement. Je lui ai dit à la fin du match. Je suis très fier d'elle. Elle a traversé des périodes difficiles. Elle a montré qu'elle arrive doucement à franchir les étapes. Sur les matches de haut-niveau, on a parfois dit qu'elle avait du mal. Elle l'a fait contre en quart de finale de , elle le fait ce soir contre Lyon. Quel plus beau symbole ?

La solidité défensive peut-elle être votre principale force afin d'aller chercher le titre ?

On ne parle pas de titre déjà. On doit s'appuyer sur nos forces et c'est notre huitième match de suite sans encaisser de but. C'est aussi le fruit du travail des attaquantes qui défendent au départ, jusqu'à la défense. Cela demande des courses, du dépassement de soi et il faudra s'appuyer dessus, c'est évident.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.