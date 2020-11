Féminines - PSG-Lyon (1-0) : cette fois, elles l'ont fait !

Les féminines du PSG ont signé une victoire de prestige ce vendredi contre Lyon (1-0), prenant par la même occasion la tête du championnat de France.

Elles l'ont fait ! Pour la première fois depuis le 17 décembre 2016, les féminines du PSG ont pris le meilleur sur l'Olympique Lyonnais en championnat. Une victoire 1-0 ce vendredi pour la 9e journée de D1 Arkema, qui leur permet de prendre la tête du classement avec un petit point d'avance sur leurs rivales.

La soirée aura été si belle pour les Parisiennes. Invitées à jouer pour la première fois en D1 au Parc des Princes, à huis clos certes, mais avec des chants de supporters diffusés dans l'enceinte, les joueuses d'Olivier Echouafni ont rendu une copie admirable. Combatives, sérieuses et très disciplinées, les partenaires de la capitaine Irène Paredes n'ont pas volé ce succès qu'elles sont allées chercher avec les tripes.

Le coach Echouafni avait demandé de l'efficacité. Il a été servi après onze minutes lorsque Marie-Antoinette Katoto, bien lancée par sa compère Kadi Diani, est allée éliminer la gardienne lyonnaise Sarah Bouhaddi et pousser le ballon au fond des filets malgré le retour de Kadeisha Buchanan. Le but du 1-0. Un avantage que les Franciliennes vont garder jusqu'au coup de sifflet final, à coups de hargne et d'abnégation, mais aussi beaucoup de maîtrise.

Le Sommer blessée, Katoto aussi

C'est peut-être cette maîtrise qui intriguera au boup du compte. Car l'OL, malgré son armada, n'a que rarement réussi à inquiéter la portière parisienne Christiane Endler. Seul un coup-franc de Dzsenifer Marozsan a obligé cette dernière à s'employer (17e). Après, plus rien ou presque pour des Lyonnaises décevantes et qui ont en plus perdu sur blessure l'attaquante Eugénie Le Sommer, touchée à l'arrière de la cuisse gauche.

Dans l'ombre des garçons, qui jouaient dans le même temps à , les filles du PSG se sont tout simplement offertes une victoire de prestige qui vient effacer les deux points perdus plus tôt face à . Seule ombre au tableau, la blessure également côté parisienne de la buteuse Katoto, qui a ressenti une douleur au niveau de la cheville (75e). Le seul coup dur d'un match sur lequel Paris pourra, et devra même s'appuyer pour l'avenir dans l'espoir d'enfin remporter un titre.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.