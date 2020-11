Féminines - PSG-Lyon (1-0), Jean-Luc Vasseur : "Une soirée ratée"

L'entraîneur des Lyonnaises ne cache pas que son équipe est passée complètement à côté ce vendredi à Paris, concédant une défaite logique 1-0.

Les féminines de l'Olympique Lyonnais ont perdu ce vendredi à Paris (1-0), lâchant la première place du championnat après 9 journées. Une défaite commentée par l'entraîneur Jean-Luc Vasseur, qui ne cachait pas sa déception.

"C'est une grosse déception de ne pas avoir été au rendez-vous. Il faut féliciter le . Nous n'avons pas été au niveau avec trop d'imperfections et trop de déchet. On est humains tout simplement et ce soir on est passé à côté", a déclaré l'ancien Rémois.

Il a aussi ajouté : "On aurait aimé montrer un meilleur visage. C'est une soirée ratée. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Les filles étaient bien préparées, il n'y a aucun élément qui aurait pu prédire ce résultat."

Concernant la blessure de l'internationale française Eugénie Le Sommer, Jean-Luc Vasseur a précisé qu'il s'agit d'une "élongation visiblement". L'attaquante est sortie à la demi-heure de jeu, touchée à l'arrière de la cuisse gauche.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.