Fékir revient sur son transfert raté à Liverpool

L’international français Nabil Fékir vient de faire savoir que son vrai-faux départ à Liverpool en 2018 a laissé une vraie cicatrice en lui.

Nabil Fékir fait les beaux jours du Bétis de Séville depuis deux ans. Le milieu français se plait chez les Verdiblancos, où il est élevé au rang de vedette. Il joue aussi dans un championnat relevé, où il croise de temps à autre les stars du Real Madrid et de Barcelone. Toutefois, il aurait pu connaitre un bien meilleur sort si son transfert à Liverpool avait abouti en 2018.

Juste avant la Coupe du Monde, qu’il a disputée et remportée avec l’équipe de France, Fékir a été tout proche de signer en faveur des Reds. C’était même virtuellement bouclé, avant que tout ne capote au dernier moment.

Un triste épisode pour l’intéressé. A l’époque, il ne s’était pas trop exprimé dessus, mais aujourd’hui il a la force nécessaire pour se retourner et évoquer en détails ce qui s’était passé. « J'ai eu un problème avec mon agent. C'est lui qui est responsable de tout ça », a-t-il commencé par confier dans une interview accordée à Liverpool Echo, en visant Jean-Pierre Bernès.

L’ancien Lyonnais a ensuite affirmé avoir eu un très bon feeling avec le coach des Merseysiders et c’est ce qui a rendu son désarroi encore plus grand : « Bien sûr j'ai été déçu de ne pas y aller, car Liverpool est un grand club. J'ai rencontré Jürgen Klopp, et ça s'est très bien passé. Après ça je n’avais qu’une envie c’était de le rejoindre. »

« Le problème du genou, c’était des mensonges »

La version officielle pour expliquer la non-concrétisation du deal c’était la visite médicale non-concluante du joueur. Le joueur réfute complètement avoir eu le moindre souci physique, même s’il sortait d’une rupture des ligaments croisés. « C'était vraiment difficile à gérer car je voulais vraiment aller à Liverpool. C'était un moment qui n'a pas été facile pour moi. Ils devaient trouver une raison pour que l'accord ne soit pas conclu et ils ont trouvés l’excuse du genou (…) Ça a été une période très sombre, j’ai vu des mensonges à droite à gauche, que mon genoux m’empêchait d’y aller etc… Mais c’était totalement faux et nous avons fait les tests médicaux à Clairefontaine et tout allait bien ».

Le rêve de Fékir de rallier Anfield pourra peut-être se réaliser dans le futur. Après tout, il n’a « que » 28 ans et ses bonnes prestations avec le Bétis sont à même d’amener Klopp à s’intéresser de nouveau à lui. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.