Fede Valverde : "La Ligue des champions est la compétition du Real Madrid"

Fede Valverde a lancé un avertissement à Manchester City avant la demi-finale retour : la "Ligue des champions est la compétition du Real Madrid".

Le milieu de terrain uruguayen s'est imposé comme un élément essentiel de l'équipe de Carlo Ancelotti et a pris part au match aller, qui a vu les deux géants européens se partager le but, Vinicius Jr. et Kevin De Bruyne marquant pour leurs équipes respectives. Valverde connaît bien les mythiques "remontadas" du Real Madrid et pense qu'il y a une "énergie différente" lors de ces soirées de Ligue des champions, ce qui les rend encore plus redoutables.

"Jouer la Ligue des champions est spécial parce que c'est la compétition du Real Madrid. C'est toujours différent de n'importe quel autre match. On passe à une autre ambiance, à une autre énergie, tout semble être un rêve unique", a-t-il déclaré à Diario AS.

"C'est la compétition que tous les footballeurs qui évoluent dans un club européen rêvent de remporter. Et pour les supporters, il n'y a sans doute rien de plus beau que de voir son équipe remporter cette compétition, car c'est la plus importante au niveau du club. C'est pourquoi je pense que tout se joue le soir même de la Ligue des champions. À Madrid, on nous a toujours enseigné que c'est jusqu'à la fin, donc il reste 90 minutes".

Les Blancos se sentent confiants avant le match retour à l'Etihad Stadium car ils pensent que "Manchester City n'était pas meilleur que nous", selon un rapport de Marca. Les joueurs sont optimistes car ils pensent que les troupes de Pep Guardiola ne les ont pas surpassées à Bernabeu et qu'ils ont suffisamment de ressources pour faire pencher la balance en leur faveur en Angleterre.

Le Real Madrid accueillera Getafe samedi à Bernabeu avant de se rendre à Manchester pour affronter City en demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi prochain.