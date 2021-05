FC Séville - Julen Lopetegui frustré mais pas abattu

Le FC Séville a concédé le nul à Madrid dans des circonstances frustrantes (2-2), mais l'entraîneur des Andalous est très fier de ses joueurs.

Tenu en échec par le FC Séville (2-2) dimanche soir, le Real Madrid n'a pas profité du match entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid (0-0). Alors qu'ils avaient l'opportunité de revenir à hauteur des Colchoneros, toujours leaders, les hommes de Zinédine Zidane restent finalement à deux points de leurs éternels rivaux. Déçus.

Le FC Séville, rejoint dans les derniers instants de la rencontre, compte désormais six points de retard sur l'Atlético, et faute d'une différence de buts favorable, a probablement dit adieu à ses chances de terminer leader. Mais la course pour le podium reste d'actualité. Julen Lopetegui, l'entraîneur, refuse donc de baisser les bras.

"C'est de la folie ce que sont en train de faire les gars"

"On est déçus, mais on ne va pas baisser les bras. On va essayer de prolonger un peu ce rêve, même si on sait que ça va être compliqué après ce match nul. Mais il y a de quoi être fier. On apprend, et on continuera à se battre la saison prochaine", a confié le technicien espagnol en conférence de presse d'après-match.

Malgré un résultat frustrant, l'ancien sélectionneur de l'Espagne est très fier de ses joueurs. "On est toujours venus au Real Madrid pour essayer de les battre, et on en a été très proches ce (dimanche) soir. Je suis fier de mes joueurs. Depuis le 10 juin (date de reprise de la fin de saison 2019-2020 après le premier confinement), on a joué 70 matches consécutifs. On a enchaîné d'une saison à l'autre, en n'ayant presque pas d'intersaison. C'est de la folie ce que sont en train de faire les gars".

"Perdre deux points à la dernière minute, ça te laisse un goût amer. L'équipe a fait un gros travail, elle a bien contrôlé la première période, avec du très beau football. En deuxième période, on s'est un peu enfermé derrière au début... Si on avait couru un petit peu plus et si on avait été un peu plus précis, on aurait pu sceller la rencontre. Et contre des équipes comme le Real, si tu ne conclus pas le match, ça se passe comme ça : ils égalisent à une minute de la fin", a enfin analysé Julen Lopetegui.