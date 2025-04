FC Nantes - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un choc décalé, des enjeux opposés, une diffusion multiple : voici tout ce qu’il faut savoir sur FC Nantes - PSG ce mardi soir.

Le PSG se rend à la Beaujoire ce mardi soir pour affronter le FC Nantes dans le cadre d’un match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Initialement prévu plus tôt le week-end de la semaine écoulée, le duel a été repoussé pour permettre aux Parisiens de préparer leur quart de finale retour européen contre Aston Villa en Angleterre. L’heure est désormais venue de rattraper ce rendez-vous, avec des enjeux bien différents pour les deux formations.

Un duel entre ambition européenne et mission maintien

Le FC Nantes, actuel 14e du classement avec 30 points, n’est pas encore tiré d’affaire dans la course au maintien. La défaite récente face au Stade Rennais (2-1) lors du derby breton a fragilisé les Canaris, qui ne comptent que trois unités d’avance sur la zone rouge, occupée par Saint-Étienne (17e) et Le Havre (16e). Antoine Kombouaré et ses joueurs devront sortir un match de haut niveau pour espérer prendre des points face au leader du championnat. Mais Nantes a perdu quatre de ses six derniers matchs contre seulement deux victoires.

Le Paris Saint-Germain, de son côté, aborde ce match avec sérénité. Déjà sacré champion de France, le club de la capitale française vise désormais un parcours sans défaite en Ligue 1. En pleine confiance, les hommes de Luis Enrique sont également en course pour un triplé national et continental, avec une finale de Coupe de France à jouer et une demi-finale de Ligue des champions à venir contre Arsenal.

Nantes - PSG, toutes les infos pratiques

Horaire et lieu du match

FC Nantes - PSG

29e journée de Ligue 1 (match en retard)

Lieu : Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau

A 20h45, heure française

Les compos probables du match FC Nantes - PSG

Nantes : Carlgren - Amian, Castelletto, Zeze - Thomas, Douglas, Leroux, Cozza - Abline, Mohamed, Simon

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez - Ruiz, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué

Sur quelle chaîne suivre le match FC Nantes - PSG ?

La rencontre entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 22 avril 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN 1. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.