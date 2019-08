FC Nantes - Proche de l'OM, Valentin Rongier ne jouera pas contre le MHSC

Souhaitant rejoindre l'Olympique de Marseille, le capitaine du FC Nantes avait demandé à ne pas jouer la rencontre de samedi, face à Montpellier.

À , ce n'est un secret pour personne : Valentin Rongier, capitaine des Canaris depuis plusieurs saisons, verrait d'un bon oeil un départ dans les prochains jours. Annoncé dans le viseur de l' , qui pourrait voir partir son milieu de terrain Luiz Gustavo avant la fermeture officielle du marché des transferts, le joueur de 24 ans avait pourtant disputé les trois premières journées sous le maillot nantais.

Fidèle à ses couleurs et respectueux envers son club formateur, Valentin Rongier n'est toutefois pas dans le groupe du FC Nantes pour la réception de ce samedi, lui qui ne s'est d'ailleurs pas entraîné ce vendredi, avance le média Football.

La demande du joueur respectée par le FC Nantes

Le signe de négociations avancées entre dirigeants marseillais et nantais en vue d'un transfert ? Fort probable. Pour rappel, le principal intéressé avait publiquement demandé à s'en aller, jeudi, dans les colonnes de "20 minutes".

"Il n'y a en aucun cas un bras de fer. Je m'entends très bien avec la direction et il n'y a aucun problème. Simplement, il y a désormais une offre concrète de Marseille et je ne veux pas prendre le risque de me blesser. Alors oui, j'ai appelé le coach pour lui demander de ne pas jouer face à Montpellier", avait-il déclaré. Force est de constater que sa demande a donc été respectée.