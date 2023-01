FC Nantes - OM : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

FC Nantes-OM : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Malgré son match nul face )à l'AS Monaco (1-1) samedi, l'Olympique de Marseille reste à portée de tir de Lens (3 points) et du Paris Saint-Germain (5 points) et compte bien continuer à viser haut cette saison. Invaincus depuis neuf matches toutes compétitions confondues (8 victoires, un nul), les hommes d'Igor Tudor nourrissent toujours de belles ambitions, en témoignent leur recrutement lors du mercato d'hiver avec les arrivées de Ruslan Malynovskyi et Azzedine Ounahi, qui pourraient être suivies par celle de Vitinha dans les toutes dernières heures du mercato.

Mercredi, les Olympiens se déplaceront sur la pelouse du FC Nantes. 13èmes de Ligue 1, les Canaris vont mieux et n'ont pas perdu depuis la reprise. En cinq matches de championnat, ils comptent deux victoires et trois nuls et n'ont pas encaissé le moindre but, de quoi préparer plus sereinement la double confrontation avec la Juventus de Turin en seizième de finale d'Europa Ligue.

Horaire et lieu du match

Date : Mercredi 1er février 2023

Ville : Nantes

Stade : La Beaujoire

Heure du coup d'envoi : 19 heures

Compétition : 21ème journée de Ligue 1

Arbitre de la rencontre : Éric Wattellier

Sur quelle chaîne voir le match entre Nantes et Marseille ?

Le match opposant Nantes à Marseille sera diffusé sur Prime Video.

Sur quelle plateforme de streaming regarder Nantes-OM ?

Le match Nantes-Marseille sera disponible en streaming sur la plateforme Prime Video.

Les compositions probables de Nantes-OM

Pour cette rencontre, les Olympiens pourront compter sur les retours de Jonathan Clauss et Pau Lopez, comme l'a annoncé Igor Tudor en conférence de presse. L'attaque devrait de nouveau être menée par Alexis Sanchez, Ruslan Malinovskyi et Mattéo Guendouzi, soutenus au milieu par le duo Veretout-Rongier. Clauss pourrait être encore juste et laisser de nouveau sa place à Cengiz Under en piston droit, et Nuno Tavares toujours à gauche. La défense centrale à trois devrait être composer de Sead Kolasinac, Samuel Gigot et Chancel Mbemba.

Côté nantais, Florent Mollet pourrait connaître sa première titularisation depuis son arrivée à Nantes, il serait positionné comme numéro 10 derrière le trio Blas-Mostafa-Simon. En défense, Nicolas Pallois est toujours indisponible, la charnière centrale devrait donc être composée d'Andrei Girotto et Jean-Charles Castelletto.

Les compositions probables :

Nantes : Lafont : Centonze, Castelletto, Girotto, Hadjam - M. Sissoko, Chirivella - Blas, Mollet, Simon - Mostafa.

OM : P. Lopez - Under, Mbemba, Gigot, Kolasinac, N. Tavares - Rongier, Veretout - Malinovskyi, Guendouzi - A. Sanchez.