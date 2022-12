FC Lorient – Montpellier HSC : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lorient-Montpellier.

Renouer avec la victoire

Auteur d'un excellent début de saison, occupant même un temps la deuxième place, Lorient a marqué le pas avant la trêve imposée par la Coupe du monde.

Restant sur cinq matches sans succès en Ligue 1, Lorient (5e avec 28 points) va tenter de se relancer pour la reprise du championnat lors de la réception de Montpellier (14e avec 14 points) qui enchaînait les mauvaises performances avant le Mondial (sept matches sans victoire).

Date, horaire et lieu de Lorient-Montpellier

Date : jeudi 29 décembre 2022

Ville : Lorient (France)

Stade : Stade du Moustoir (Stade Yves-Allainmat)

Heure du coup d'envoi : 17h00 heure française

Compétition : 16e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Willy Delajod (France).

Sur quelle chaîne voir le match Lorient-Montpellier ?

En France, la rencontre entre Lorient et Montpellier sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Lorient-Montpellier

En France, il sera de possible de voir le match Lorient-Montpellier en Streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Lorient-Montpellier

Pour cette rencontre, le FC Lorient sera pratiquement au complet. Le gardien Yvon Mvogo, blessé est forfait et le milieu de terrain Théo Le Bris est incertain après avoir reçu un coup à la cheville à l'entraînement. Une décision le concernant sera prise mercredi soir.

Dans les rangs montpelliérains, le Mondialiste tunisien Wahbi Khazri est forfait. « Il ne rentre pas encore dans l'effectif. Pour l'instant ça suit son cours, c'est en bonne voie. Le protocole avance bien. J'espère l'avoir après Marseille au moins pour les séances d'entraînement », a confié Romain Pitau.

L'entraîneur du MHSC devra également se passer des services de Nicolas Cozza et Sacha Delaye, suspendus.

L'équipe probable de Lorient : Mannone - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Abergel, Le Fée - Diarra, Ponceau, Ouattara - Moffi.

L'équipe probable de Montpellier : Omlin - Sacko, Sakho, Jullien, Estève, Souquet - Leroy, Ferri, Savanier - Mavididi, Wahi.

Les statistiques à connaître avant Lorient-Montpellier

● Lorient n'a remporté aucun de ses 11 derniers matches face à Montpellier en Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites), sa pire série en cours contre une équipe de l'élite. Il pourrait enchaîner 12 rencontres sans succès face à un club de L1 pour la deuxième fois seulement de son histoire, après mai 2012-décembre 2020 (12 face au PSG).

● Lorient affiche 28 points après 15 matches de Ligue 1 2022-2023, son meilleur total à ce stade de la saison. Les Merlus ont remporté 6 rencontres de rang pour la première fois de leur histoire dans l'élite (du 4 septembre au 9 octobre), mais n'ont depuis aucune victoire dans l'élite en 5 matches (3 nuls, 2 défaites).

● C'est la troisième fois que Lorient est situé dans le top 5 de Ligue 1 à un stade si avancé de la saison après décembre 2009 (5e après 16 rencontres) et décembre 2012-janvier 2013 (5e après 19 matches). Les Merlus n'ont jamais quitté le top 8 en Ligue 1 2022-2023, soit depuis 15 rencontres, plus longue série de leur histoire.

● Aucune équipe n'a perdu plus de matches de Ligue 1 que Montpellier en 2022 (22 – comme Angers), tandis que le MHSC est celle qui a concédé le plus de buts sur la période (66). C'est d'ores et déjà les plus hauts totaux pour le club héraultais lors d'une année civile dans l'élite (précédemment 19 revers en 1989 et 58 buts concédés en 2021).

● Lorient n'a gagné aucune de ses trois dernières réceptions en Ligue 1 (0-0 face à Reims puis 1-2 contre Nice et Paris), alors que les Merlus avaient remporté chacune de leurs 4 premières cette saison.

● Auteur d'un nul à Clermont le 6 novembre (1-1), Montpellier n'a jamais enchaîné deux rencontres sans défaite en déplacement en 2022 (3 victoires, 1 nul, 13 défaites au total).

● Seul Toulouse (225) a subi plus de tirs en Ligue 1 cette saison que Lorient (220) et Montpellier (217). Néanmoins, pour les Merlus, si l'on prend en compte leurs Expected Goals subis (23.29), le ratio xG subi par tir est le 5e plus faible de l'élite en 2022-2023 (0.105 xG par tir subi).

● Montpellier a donné 3730 minutes de temps de jeu à ses joueurs âgés de moins de 21 ans en Ligue 1 cette saison (soit 25.4% du total de l'ensemble de ses joueurs), plus haut total de l'élite.

● Le défenseur de Lorient Julien Laporte est le joueur qui a effectué le plus de dégagements défensifs en Ligue 1 cette saison (88). Il est également celui qui a bloqué le plus de tirs adverses dans l'élite en 2022-2023 (20).

● Seul Stijn Spierings (10.2) récupère plus de ballons par 90 minutes en Ligue 1 cette saison que Jordan Ferri (9.4) parmi les joueurs à minimum 1000 minutes disputées dans le championnat en 2022-2023. D'ailleurs, depuis son arrivée à Montpellier à l'été 2019, il n'y a que Benjamin André (860) qui a récupéré plus de ballons que l'ancien milieu de l'OL et de Nîmes en Ligue 1 (748).