FC Lorient – AJ Auxerre : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lorient-Auxerre.

Lorient et Auxerre veulent enchaîner

Après une série de trois matches sans victoire en Ligue 1, le FC Lorient (7e avec 39 points) a battu l'AC Ajaccio 3-0 et n'est plus qu'à une victoire des 42 points, un total souvent synonyme de maintien.

Les Merlus feront face à une équipe auxerroise relégable (18e avec 18 points) mais qui vient de réaliser un match convaincant face à Lyon avec une victoire 2 buts à 1. Un succès qui a permis aux Auxerrois d'en finir avec une série noire de 10 matches sans le moindre succès en championnat.

Date, horaire et lieu de Lorient-Auxerre

Date : dimanche 26 février 2023

Ville : Lorient (France)

Stade : stade du Moustoir – Yves Allainmat

Heure du coup d'envoi : 13h00 heure française

Compétition : 25e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : Monsieur Benoît Millot (France).

Sur quelle chaîne voir le match Lorient-Auxerre ?

En France, la rencontre entre le FC Lorient et l'AJ Auxerre sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Lorient-Auxerre

En France, il sera de possible de voir le match Lorient-Auxerre en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Lorient-Auxerre

Pour cette rencontre, le FC Lorient enregistre les retours de Bamba Dieng, Stéphane Diarra et Bnke Innoncent qui ont tous les trois repris l'entraînement cette semaine. En revanche, Julien Laporte et Yvon Mvogo sont toujours à l'infirmerie et manqueront ce match face à Auxerre.

Du côté de l'AJ Auxerre, trois joueurs sont incertains : Akim Zedadka (problèmes musculaires), Rayan Raveloson et Jubal (problème à l'adducteur). Deux auxerrois manqueront à l'appel en raison d'une blessure : Théo Pellenard et Elisha Owusu.

L'équipe probable de Lorient Mannone - Kalulu, Meïté, Talbi, Le Goff - Abergel, Makengo - Faivre, Le Fée, Dieng - Koné. L'équipe probable d'Auxerre Radu - Raveloson – Jubal ou Jeanvier ou Bain, I. Touré - Zedadka, B. Touré, Massengo, Mensah - Perrin, Da Costa - Abline.

Les statistiques à connaître avant Lorient-Auxerre

● Lorient a remporté son dernier match à Auxerre en Ligue 1 (1-3 en septembre 2022), après n'avoir remporté qu'une seule des 16 précédentes confrontations dans l'élite (8 nuls, 7 défaites).

● Lorient n'a gagné que 12% de ses réceptions d'Auxerre en Ligue 1 (1/8 – 4 nuls, 3 défaites), c'était en mai 2007 (2-1). Il s'agit de son plus faible ratio à domicile contre un club actuellement dans l'élite.

● Contre Ajaccio le week-end dernier (3-0), Lorient a empoché sa plus large victoire sans prendre de but à domicile en Ligue 1 depuis décembre 2020 contre Nîmes (même score). Les Merlus ont rendu 2 clean sheets lors de leurs 3 dernières sorties dans l'élite, autant que sur les 20 précédentes.

● Auxerre est invaincu lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls suivis d'une victoire), sa co-meilleure série de la saison après août 2022, entre les 2e et 4e journées.

● Lorient reste sur 2 réceptions sans prendre de but en Ligue 1 (0-0 v Angers, 3-0 v Ajaccio) et n'a plus fait mieux depuis novembre-décembre 2013 (3).

● Auxerre n'a remporté aucun de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 8 défaites), pire série en cours dans l'élite. Sur ses 2 derniers exercices dans l'élite (2011-2012 et 2022-2023), l'AJA n'affiche que 2 succès en 31 matches à l'extérieur (9 nuls, 20 revers).

● Lorient a marqué par l'intermédiaire de 9 joueurs différents en Ligue 1 en 2023 (Le Fée, Ouattara, Moffi, Talbi, Le Bris, Koné, Dieng, Faivre, Ponceau), plus haut total cette année.

● Auxerre est l'équipe qui inscrit la plus grande part de ses buts sur coups de pied arrêtés en Ligue 1 cette saison (57% – 12/21). C'est d'ailleurs l'une des 2 formations (avec Brest) qui marque plus sur CPA que dans le jeu.

● Hors défenseurs centraux, le joueur qui a progressé vers l'avant sur la plus grande distance balle au pied cette saison est Enzo Le Fée (2984 mètres). D'ailleurs, dans l'élite, aucun joueur ne compte plus de dernières passes avant un tir suivant un ballon porté que le milieu de Lorient (21, comme Franck Honorat).

● Nuno da Costa (Auxerre) est impliqué sur 3 réalisations lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives), autant que sur ses 37 précédents (3 buts). Ces 3 implications font de lui le joueur de l'AJA le plus décisif en L1 en 2023.