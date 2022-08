FC Barcelone : Xavi déjà conquis par Robert Lewandowski

Xavi a qualifié Robert Lewandowski de "joueur extraordinaire" après son deuxième doublé consécutif lors de la victoire contre le Real Valladolid.

Robert Lewandowski a vite mis tout le monde d'accord en Catalogne. Si peu de gens doutaient en les capacités du Polonais de s'adapter au football espagnol après avoir écrasé le championnat allemand durant de nombreuses années et s'être inscrit comme l'un des plus redoutables buteur du football moderne, il a déjà lancé à merveille son nouveau chapitre au Barça.

4 buts en 3 matches, Lewandowski favori pour être pichichi

Du haut de ses 34 ans, fêté il y a une semaine, Robert Lewandowski est comme le bon vin et ne faiblit pas. Le Polonais est déjà en grande forme et l'a confirmé ce dimanche ouvrant le score pour le FC Barcelone lors de sa victoire 4-0 dimanche soir. Il a ensuite doublé l'avantage de son équipe d'une talonnade scandaleuse après la pause.

Le Polonais a une nouvelle fois été le grand artisan de la victoire de son équipe, bien que ses coéquipiers en attaque, Raphinha et Ousmane Dembélé soient également brillant depuis le début de saison. L'ancien buteur du Bayern Munich compte déjà quatre buts en trois matches de Liga et partage déjà la tête du classement des meilleurs buteurs en compagnie de Borja Iglesias. Alors forcément, après la rencontre, le Polonais a été encensé par son entraîneur, Xavi.

"Lewandowski est extraordinaire"

"Lewandowski ? "Je soulignerais, en dehors des buts, son timing parfait pour recevoir, ses mouvements, la façon dont il protège le ballon..... Je pense que c'est un joueur extraordinaire. C'est un leader naturel et un travailleur né. C'est une merveille de l'avoir. C'est une bénédiction. C'est un exemple pour l'équipe. Lewandowski est heureux et c'est le plus important. Il fait preuve de maturité footballistique, il parle aux jeunes joueurs", a avoué l'ancien numéro 6 du Barça.

L'attaquant du FC Barcelone a également été encensé par Jules Koundé, autre recrue estivale du club catalan auteur de ses débuts contre le Real Valladolid : "Nous savions déjà quel joueur nous avions signé. C'est un attaquant qui a tout, il le montre avec ses buts et son jeu. Il est l'un des meilleurs au monde et il nous aide avec ses buts".

Lewandowski a fait un début fulgurant en Liga, marquant également deux fois lors de la victoire 4-1 du Barca sur la Real Sociedad le week-end dernier. Il s'est déjà positionné comme l'un des favoris pour soulever le trophée Pichichi à la fin de la saison. Samedi soir, le Barça affrontera son test le plus difficile en se rendant à Séville. Lewandowski cherchera à marquer une nouvelle fois à Ramon Sanchez Pizjuan.