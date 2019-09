FC Barcelone, Tebas : "Messi est le meilleur joueur de l'histoire"

Le président de la Liga a rendu hommage à l'attaquant argentin du FC Barcelone et a de nouveau évoqué Neymar.

Javier Tebas est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Souvent provocateur à l'encontre du PSG ou de , mais aussi de certains joueurs comme Neymar et Cristiano Ronaldo, le président de la est totalement rendu au talent de Lionel Messi. L'Argentin a remporté le prix du joueur de l'année décerné par la FIFA ce lundi soir à Milan, devant Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo, un titre qui vient notamment s'ajouter à ces cinq Ballons d'Or.

Le débat du meilleur joueur de tous les temps est toujours un sujet qui divise entre les observateurs du football. Quatre noms se dégagent régulièrement. Ceux de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais aussi ceux de Diego Maradona et Pelé. Pour Javier Tebas, cela ne fait aucun doute. Le seul et unique meilleur joueur de tous les temps a joué dans son championnat en Espagne, et y évolue toujours d'ailleurs, car il s'agit du capitaine du FC Barcelone.

"J'aurais aimé que Neymar revienne"

L'article continue ci-dessous

"C'est le meilleur joueur de l'histoire. Nous sommes chanceux de l'avoir en . Je ne peux pas imaginer ce championnat sans Lionel Messi. Il est né dans le championnat espagnol et j'espère qu'il finira sa carrière ici", a déclaré le président de la Liga au sujet de l'attaquant argentin qui a été remplacé sur blessure à la mi-temps face à ce mardi soir en raison de douleurs aux adducteurs.

Javier Tebas est revenu sur ses déclarations concernant un retour de Neymar en Liga : "J'aurais aimé que Neymar revienne en Liga. Et, comme dirait Vicente Del Bosque, revenir avec un bon comportement ! Comment puis-je ne pas aimer qu'un joueur de ce niveau se trouve en Liga ? Tout comme j'aimerais que Pep Guardiola ou José Mourinho entraînent une équipe de football espagnole. Nous devons aspirer à avoir le meilleur. J'espère qu'un jour, Neymar jouera dans un club espagnol".

"Un joueur comme Neymar vous donne une audience dans les pays qui l’attendent, mais il n’est pas un élément essentiel, pas même Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, en revanche, est un élément essentiel car il est l'héritage de la Liga", avait déclaré le président de la Liga au mois d'août à Marca concernant un possible retour de Neymar au . Javier Tebas a donc changé son fusil d'épaule, à condition que Neymar ait une meilleure attitude, mais de toute façon, cela n'arrivera pas, au moins, avant l'été prochain.