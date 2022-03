FC Barcelone et Spotify : tout ce qu'il faut savoir sur le naming du Camp Nou

La rumeur bruissait depuis quelques semaines et elle est officielle depuis mardi soir : le FC Barcelone a trouvé un accord avec Spotify, le service de streaming musical, pour rebaptiser le Camp Nou en Spotify Cam Nou.

Depuis le retour de Joan Laporta à la présidence du Barça, ce dernier cherche par tous les moyens à remettre les finances du club catalan dans le vert. Et l'accord avec Spotify tombe à point nommé.

En effet, selon nos informations, le Barça va toucher 280 millions d'euros pendant quatre saisons, sans compter les bonus. Hormis le naming du Camp Nou, Spotify s'affichera également sur les maillots du club (garçons et filles) ainsi que sur les maillots d'entraînement.

Concernant le contrat entre les deux parties, il reste encore quelques détails à régler mais il devrait être ratifié le 3 avril prochain.

Grâce à la manne financière apportée par Spotify, le Barça va pouvoir s'affranchir des contraintes du fair-play financier, que ce soit pour recruter des joueurs mais aussi pour prolonger les contrats de ceux qui évoluent déjà au club (les dossiers prioritaires étant les prolongations de Gavi et Ronald Araujo).

Au moment où nous écrivons ces lignes, le plafond salarial du FC Barcelone, à savoir le revenu disponible du club soustrait des coûts structurels, est de -144 millions d'euros. A partir du 1er juillet prochain, l'argent de Spotify commencera à rentrer dans les caisses du Barça et modifiera ce plafond salarial pour la saison 2022-2023.

Si ce contrat avec Spotify propulse le Barça dans une nouvelle ère (surtout avec le naming du stade), il rapportera moins d'argent que le précédent. Rakuten versait en effet 55 millions d'euros par an pour apparaître sur la tunique blaugrana ; la marque d'électroménager Beko apportait 19 millions d'euros par an pour orner les manches du maillot (et être le sponsor principal du maillot d'entraînement) tandis que Stanley s'affichait sur le maillot des féminines pour 3,5 millions d'euro par an. Au total, le Barça percevait 77,5 millions d'euros.

Un chiffre qui a ensuite été revu à la baisse en raison de la pandémie de la Covid-19. Le montant versé par Rakuten est passé à 30 millions d'euros et celui de Beko à 10 millions d'euros. Le Barça ne touchait plus que 43,5 millions…

Grâce à Spotify, le contrat de sponsoring du Barça repart à la hausse mais n'atteint pas encore les chiffres d'avant la pandémie. Selon nos informations, Spotify versera 60 millions par an pour le maillot de l'équipe masculine, 5 millions pour celui des féminines et également 5 millions pour le naming du Camp Nou.

Il reste désormais à trouver un remplaçant à Beko pour les manches du maillot et un partenariat avec une nouvelle entreprise devrait être annoncé dans les prochains mois.

Traduction et adaptation par Xavier Béal