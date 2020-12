FC Barcelone – Rousaud juge le salaire de Messi insoutenable et rêve de Neymar

Candidat à la présidence du Barça, Emili Rousaud estime que le salaire de Messi n'est pas viable pour le club catalan et rêve d'un retour de Neymar.

Le 24 janvier prochain, les socios du éliront un nouveau président. Il succédera à Josep Maria Bartomeu qui a démissionné le 27 octobre 2020 après plusieurs mois de crise dont la défaite 8-2 du Barça en et l'incertitude concernant l'avenir de Lionel Messi.

Messi doit baisser son salaire

Parmi les candidats déclarés à la succession de Bartomeu, on trouve son ancien bras droit, Emili Rousaud. Et dans une interview pour le quotidien madrilène AS, il s'en prend ouvertement au salaire de Lionel Messi : « Il est évident que dans le contexte économique actuel du Barça, son salaire n'est pas viable. C'est même insoutenable. Un accord doit être trouvé pour une diminution. Mais nous allons lui présenter un projet sportif attractif. »



« Ce qui compte, c'est le projet sportif. Lorsque Messi a dit qu'il partait, il ne l'a pas dit pour l'argent. Il a le plus salaire le plus élevé du monde, il n'y a personne qui gagne plus que lui, rappelle Rousaud. Il veut partir parce qu'il souhaite gagner des titres. Il a déjà dit que la situation actuelle ne lui suffisait pas. Il veut une équipe avec du talent », a-t-il ajouté.

Pour le moment, Lionel Messi n'a pris aucune décision sur son avenir comme l'a révélé ce matin notre spécialiste du Barça au bureau de Goal España, Rubén Uría dans cet article : « Messi : aucune négociation avec d'autres clubs, ni de rencontres avec les candidats à la présidence du Barça »

Il rêve d'un retour de Neymar

Concernant ce fameux projet sportif attractif, Rousaud évoque tout simplement le retour de Neymar : « J'ai discuté avec l'entourage de Neymar. Sa déclaration sur le fait qu'il veuille rejouer avec Messi a mal été interprétée. Ça ne veut pas dire que Messi va venir au PSG mais que Neymar veut retourner au Barça, comme c'était le cas à l'été 2019. Mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous l'offrir. Nous devons attendre la fin de son contrat avec le PSG. »