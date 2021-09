FC Barcelone : Ronald Koeman refuse de parler d'un éventuel licenciement

Le manager néerlandais est revenu sur ce qui a été un nouveau résultat décevant, alors que des rumeurs font état d'un éventuel changement de manager.

Le FC Barcelone s'est encore pris les pieds dans le tapis ce lundi soir face à Grenade. Longtemps mené au score, le Barça est parvenu à décrocher un match nul sur son terrain grâce à un but d'Araujo en seconde période. Un nouveau résultat décevant qui fragilise encore plus Ronald Koeman dont l'avenir était déjà remis en question ces derniers jours et qui ne disposerait que de trois matches pour renverser la vapeur.

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré qu'il ne voulait plus parler de son avenir après le match nul 1-1 contre Grenade. Le manager néerlandais a admis que "le Barca d'aujourd'hui n'est pas le Barca d'il y a huit ans" après que le club ait eu besoin d'une égalisation tardive de Ronald Arauajo après avoir été mené pendant 88 minutes. Et, malgré les rumeurs selon lesquelles Koeman pourrait être limogé si le Barca n'est pas performant dans les semaines à venir, il a refusé de commenter son propre avenir.

Interrogé sur son rôle dans le club à l'avenir en conférence de presse d'après-match, Ronald Koeman a simplement répondu : "Je ne vais plus parler de mon avenir". Réfléchissant sur le match lui-même, le technicien néerlandais a déclaré qu'il ne croit pas que le Barça ait les joueurs pour jouer de la manière dont ils devaient le faire contre Grenade lundi.

"Ce n'est plus le Barça d'il y a huit ans"

Faisant référence à plusieurs absences notables, l'entraîneur néerlandais a déclaré que le match de lundi nécessitait un style différent, surtout après avoir concédé un but après seulement deux minutes de jeu et permis à Grenade de défendre strictement tout le reste du match. "Le Barca d'aujourd'hui n'est pas le Barça d'il y a huit ans", a-t-il déclaré. "Nous avons joué à la manière du Barca, mais nous n'avons pas la vitesse en rupture parce que [Philippe] Coutinho va à l'intérieur, [Yusuf] Demir ne va pas trop en profondeur et c'est comme ça".

"Avec Ansu [Fati] ou [Ousmane] Dembele, c'est différent, vous avez plus de vitesse, mais vous devez chercher des alternatives. Avant le match, on pense à gagner, surtout à domicile, mais notre mauvais départ nous a rendu le match difficile. Nous ne sommes pas entrés en force, c'est notre faute. L'adversaire, après avoir marqué, a perdu du temps à partir de la deuxième minute, a défendu davantage, n'a pas laissé d'espaces et c'est difficile", a ajouté Koeman.

"Nous nous sommes améliorés au cours du match. Nous avons changé et nous avons joué avec des centres depuis les ailes. Nous avons mis de l'énergie pour marquer. Nous voulions plus, mais un point est mieux que rien. Nous avons mérité ce match nul", a conclu l'entraîneur du FC Barcelone. Après ce résultat décevant, le club catalan pointe à la septième place de la Liga avec cinq points de retard sur le Real Madrid, leader, mais avec un match en moins.